Александрия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в УПЛ

«Александрия» стала автором одной из самых быстрых волевых побед в истории чемпионатов Украины. Пропустив в матче с «Зарей» (2:1) на 43-й минуте, черно-желто-зеленые уже через 4 минуты повели в счете.

Меньше времени на отыгрыш понадобилось только «Темпу» в домашнем поединке с винницкой «Нивой» в июле 1994 года и «Металлисту» в гостевом матче с «Ильичевцем» в октябре 2010-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины

Дата Клуб Соперник ПГ ВВ ВО Счет 22.07.1994 Темп Нива В 41’ 43’ 2’ 2:1 (д) 24.10.2010 Металлист Ильичевец 39’ 42’ 3’ 4:1 (г) 13.08.2011 Карпаты Заря 38’ 42’ 4’ 2:1 (д) 06.11.2022 Днепр-1 Минай 64’ 68’ 4’ 3:1 (д) 23.02.2025 Александрия Заря 43’ 47’ 4’ 2:1 (д) 16.04.1994 Верес Заря 43’ 49’ 6’ 2:1 (д) 21.08.2005 Днепр Закарпатье 63’ 69’ 6’ 2:1 (г) 27.08.2006 Шахтер Ильичевец 52’ 58 ‘ 6’ 3:1 (д) 30.11.2012 Динамо Говерла 12’ 18’ 6’ 4:2 (г)

ПГ - пропустили; ВВ - вышли вперед; ВО - время на отыгрыш.