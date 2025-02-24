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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 12:25 | Обновлено 24 февраля 2025, 12:35
387
0

Александрия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в УПЛ

Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, «горожанам» понадобилось всего 4 минуты

24 февраля 2025, 12:25 | Обновлено 24 февраля 2025, 12:35
387
0
Александрия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в УПЛ
ФК Александрия

«Александрия» стала автором одной из самых быстрых волевых побед в истории чемпионатов Украины. Пропустив в матче с «Зарей» (2:1) на 43-й минуте, черно-желто-зеленые уже через 4 минуты повели в счете.

Меньше времени на отыгрыш понадобилось только «Темпу» в домашнем поединке с винницкой «Нивой» в июле 1994 года и «Металлисту» в гостевом матче с «Ильичевцем» в октябре 2010-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины

Дата

Клуб

Соперник

ПГ

ВВ

ВО

Счет

22.07.1994

Темп

Нива В

41’

43’

2’

2:1 (д)

24.10.2010

Металлист

Ильичевец

39’

42’

3’

4:1 (г)

13.08.2011

Карпаты

Заря

38’

42’

4’

2:1 (д)

06.11.2022

Днепр-1

Минай

64’

68’

4’

3:1 (д)

23.02.2025

Александрия

Заря

43’

47’

4’

2:1 (д)

16.04.1994

Верес

Заря

43’

49’

6’

2:1 (д)

21.08.2005

Днепр

Закарпатье

63’

69’

6’

2:1 (г)

27.08.2006

Шахтер

Ильичевец

52’

58 ‘

6’

3:1 (д)

30.11.2012

Динамо

Говерла

12’

18’

6’

4:2 (г)

ПГ - пропустили; ВВ - вышли вперед; ВО - время на отыгрыш.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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