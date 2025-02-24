Президент Ла Лиги: «Реал – это клуб-плакса. Футбол Переса обманывает людей»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас жестко отреагировал на жалобы мадридского «Реала» относительно судейства в матчах чемпионата Испании:

«В последние недели у нас было много споров относительно судейства. «Реал» Мадрид создает споры и пишет ложную историю, ставит под сомнение весь футбол. Это вербально агрессивная и манипулируемая история. Я знаю многих болельщиков «Реала», которые не согласны с «Реалом», клубом-плаксием, который плачет целыми днями. Они плачут на этих выходных, они будут плакать на следующих, и всему виной заговор.

VAR уделяется чрезмерное внимание. Мы хотим изменить систему судейства. Если вы проведете опрос других клубов, они скажут, что «Реал» и «Барса» больше всего выигрывают от VAR.

Футбол Переса обманывает людей. Это олигархический футбол, это футбол только для богатых. Он хочет решать все, в том числе распределять деньги. Мой мадридизм впадает в спячку, но время от времени я волнуюсь. Часть болельщиков «Реала» совершает ошибку, почитая все, что делает Флорентино. Фанаты «Реала» должны иметь независимое мнение. Я счастлив, когда «Реал» побеждает. Я был очень рад, когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Я фанат «Реала», но не фанат Флорентина Переса».