«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке

Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, поделилась новыми подробностями расставания с известным футболистом:

«Хотите прикол? Этот идиот мне угрожает! Сливом, фото и видео с моим бывшим мужем. Говорит, что отправит их в клуб «Динамо». Это уже смешно! Я говорю давай! Ну отправляй. Только там ты играешь, а не я!

В «Динамо» еще терпеливо относятся к нему, но он сам себе яму вырыл. Почему я о футболе рассказала? Потому что меня обвиняли, что я из него высасываю все силы и он плохо играет, а прикол в том, что он просто не имеет режима, бухает, поет, в стрип-клубах тусит! И лягушек е*ет! Я еще про Шовковского молчу, как он х****сит его».