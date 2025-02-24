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  4. «Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 17:02 |
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«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке

Об этом рассказала лично Кристина Крижановская

24 февраля 2025, 17:02 |
400
0
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, поделилась новыми подробностями расставания с известным футболистом:

«Хотите прикол? Этот идиот мне угрожает! Сливом, фото и видео с моим бывшим мужем. Говорит, что отправит их в клуб «Динамо». Это уже смешно! Я говорю давай! Ну отправляй. Только там ты играешь, а не я!

В «Динамо» еще терпеливо относятся к нему, но он сам себе яму вырыл. Почему я о футболе рассказала? Потому что меня обвиняли, что я из него высасываю все силы и он плохо играет, а прикол в том, что он просто не имеет режима, бухает, поет, в стрип-клубах тусит! И лягушек е*ет! Я еще про Шовковского молчу, как он х****сит его».

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Кристина Крыжановская Эдуардо Герреро Динамо Киев lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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