Клуб УПЛ потерял легионера из-за войны в Украине. Он испугался взрывов

Бывший полузащитник черкасского ЛНЗ Матей Ангелов покинул расположение «фиолетовых» из-за войны в Украине. Об этом сообщил генеральный директор клуба Андрей Колесник.

По словам функционера, македонец испугался, услышав первые взрывы в Черкассах и попросил руководство черкасского клуба досрочно завершить его арендное соглашение. Клуб пошел навстречу легионеру, расторгнув контракт.

По официальной информации, руководство «фиолетовых» решило разорвать арендное соглашение с легионером, которое было действующее до завершения нынешнего сезона, с согласия сторон – Матей вернулся в ФК «Работки».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ одержал дебютную победу под руководством Романа Григорчука в Украинской Премьер-лиге.