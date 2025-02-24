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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 11:22 |
1498
1

Клуб УПЛ потерял легионера из-за войны в Украине. Он испугался взрывов

Матей Ангелов побоялся продолжать карьеру в Украине

24 февраля 2025, 11:22 |
1498
1
Клуб УПЛ потерял легионера из-за войны в Украине. Он испугался взрывов
ФК ЛНЗ. Матей Ангелов

Бывший полузащитник черкасского ЛНЗ Матей Ангелов покинул расположение «фиолетовых» из-за войны в Украине. Об этом сообщил генеральный директор клуба Андрей Колесник.

По словам функционера, македонец испугался, услышав первые взрывы в Черкассах и попросил руководство черкасского клуба досрочно завершить его арендное соглашение. Клуб пошел навстречу легионеру, расторгнув контракт.

По официальной информации, руководство «фиолетовых» решило разорвать арендное соглашение с легионером, которое было действующее до завершения нынешнего сезона, с согласия сторон – Матей вернулся в ФК «Работки».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ одержал дебютную победу под руководством Романа Григорчука в Украинской Премьер-лиге.

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Матей Ангелов Андрей Колесник (футбол) ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: 18000.com.ua
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Victor673256ua
А скільки легіонерів відмовились від пропозицій українських клубів... Не кажучи про тих, хто просто втікли три роки тому
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