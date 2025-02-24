Клуб УПЛ потерял легионера из-за войны в Украине. Он испугался взрывов
Матей Ангелов побоялся продолжать карьеру в Украине
Бывший полузащитник черкасского ЛНЗ Матей Ангелов покинул расположение «фиолетовых» из-за войны в Украине. Об этом сообщил генеральный директор клуба Андрей Колесник.
По словам функционера, македонец испугался, услышав первые взрывы в Черкассах и попросил руководство черкасского клуба досрочно завершить его арендное соглашение. Клуб пошел навстречу легионеру, расторгнув контракт.
По официальной информации, руководство «фиолетовых» решило разорвать арендное соглашение с легионером, которое было действующее до завершения нынешнего сезона, с согласия сторон – Матей вернулся в ФК «Работки».
Ранее сообщалось, что ЛНЗ одержал дебютную победу под руководством Романа Григорчука в Украинской Премьер-лиге.
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