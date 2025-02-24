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Англия
24 февраля 2025, 09:37 | Обновлено 24 февраля 2025, 09:38
1770
0

Дал ясное объяснение. Экс-чиновник ФИФА отреагировал на удаление Забарного

Кит Хакетт дал однозначную оценку эпизода

24 февраля 2025, 09:37 | Обновлено 24 февраля 2025, 09:38
1770
0
Дал ясное объяснение. Экс-чиновник ФИФА отреагировал на удаление Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший чиновник ФИФА Кит Хакетт оценил эпизод с удалением украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

«Игра была необдуманной, но это не серьезный фол. Он должен был получить желтую карточку, а не красную», – сказал Хакетт в интервью Football Insider.

Сначала за фол против Райана Аит-Нури судья показал Забарному желтую карточку. Но впоследствии после просмотра видеоповтора эпизода Илью удалили с поля.

Ранее тренер «Борнмута» раскритиковал VAR и удаление Забарного.

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удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Вулверхэмптон
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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