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  4. Ростислав ЛЯХ: «Нельзя выходить на игру с таким настроением»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 10:43 |
181
0

Ростислав ЛЯХ: «Нельзя выходить на игру с таким настроением»

Защитник «Руха» прокомментировал поражение от ЛНЗ

24 февраля 2025, 10:43 |
181
0
Ростислав ЛЯХ: «Нельзя выходить на игру с таким настроением»
ФК Рух. Ростислав Лях

Защитник львовского «Руха» Ростислав Лях прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Неприятно начинать год с поражения. Нам следует хорошо поработать и исправить те ошибки, которые команда допустила в матче с ЛНЗ. Нельзя выходить на игру с таким настроем, который был у нас – «Рух» плохо начал поединок. Во втором тайме команда стала действовать лучше, ребята, которые вышли на замену, усилили игру. В общем все мы разбегались, это было ощутимо, но этого оказалось недостаточно, чтобы получить очки.

Возможно, на команду повлияла ситуация с болезнью. Нам было трудно готовиться к этой игре. Также команда неделю тренировалась на искусственном покрытии, поэтому играть на натуральном газоне после этого было довольно непросто – мяч демонстрирует другую динамику, а ноги одновременно чувствуют смену покрытия.

Впрочем, если ты уже выходишь на поле, то надо отдавать все силы. К сожалению, мы этого не сделали, поэтому хочу извиниться перед болельщиками за этот результат. Надеюсь, каждый из нас приложит усилия, чтобы в следующем матче сыграть лучше и исправить свои ошибки. Нам следует проанализировать свою игру и сделать правильные выводы».

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Ростислав Лях чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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