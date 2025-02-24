Другие новости24 февраля 2025, 04:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 февраля 2025, 04:34 |
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В понедельник, 24 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Шахтер – Левый Берег
21:45 Рома – Монца
22:00 Севилья – Мальорка
ТЕННИС
22:00 Ангелина Калинина – Леолия Жанжан
КИБЕРСПОРТ
11:00 NIP – Top Esports
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