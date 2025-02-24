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24 февраля 2025, 04:34 |
11
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 февраля 2025, 04:34 |
11
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля
ФК Шахтер

В понедельник, 24 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Шахтер – Левый Берег

Ggbet 1.09 – 11.00 – 33.00

21:45 Рома – Монца

Ggbet 1.34 – 5.71 – 10.50

22:00 Севилья – Мальорка

Ggbet 2.11 – 3.32 – 4.17

ТЕННИС

22:00 Ангелина Калинина – Леолия Жанжан

Ggbet 1.61 – 2.33

КИБЕРСПОРТ

11:00 NIP – Top Esports

Ggbet 2.63 – 1.45

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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