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  4. Рэшфорд впервые с 2020 года отдал 2 ассиста в одном матче лиги
Англия
23 февраля 2025, 19:46 |
69
1

Рэшфорд впервые с 2020 года отдал 2 ассиста в одном матче лиги

В матче против «Челси» Маркус и Асенсио принесли победу своей команде

23 февраля 2025, 19:46 |
69
1
Рэшфорд впервые с 2020 года отдал 2 ассиста в одном матче лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд в матче против «Челси» отдал две результативные передачи на Марко Асенсио и помог своей команде одержать победу. Это первый случай с октября 2020 года (против «Ньюкасла»), когда Рэшфорд в матче лиги отдал два ассиста.

22 февраля состоялся поединок 26-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. Асенсио забил победный мяч на 89-й минуте встречи.

Это лишь третий случай в карьере Маркуса, когда он сделал две результативные передачи в матче чемпионата («Фулхэм» – 2018, «Ньюкасл» – 2020, «Челси» – 2025).

В этом сезоне Премьер-лиги англичанин принял участие в 18 матчах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. «Львы» располагаются на восьмом месте в таблице лиги (11 побед, 9 ничьих, 7 поражений).

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Астон Вилла - Челси Маркус Рэшфорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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