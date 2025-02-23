ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат забил красивый гол в ворота Карпат

23 февраля в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве принимает львовские «Карлаты».

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Обслуживает матч судья Николай Балакин из Киевской области.

На 75-й минуте Владислав Ванат забил красивый гол и удвоил перевес Динамо в матче против Карпат.

ГОЛ! 2:0. Владислав Ванат, 75 мин