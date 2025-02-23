Украина. Премьер лига23 февраля 2025, 19:39 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:49
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ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат забил красивый гол в ворота Карпат
«Динамо» получило преимущество в два гола в матче против львовских «Карлат»
23 февраля 2025, 19:39 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:49
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23 февраля в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Динамо» на клубной арене в Киеве принимает львовские «Карлаты».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч судья Николай Балакин из Киевской области.
На 75-й минуте Владислав Ванат забил красивый гол и удвоил перевес Динамо в матче против Карпат.
ГОЛ! 2:0. Владислав Ванат, 75 мин
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