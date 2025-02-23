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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 19:39 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:49
276
1

ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат забил красивый гол в ворота Карпат

«Динамо» получило преимущество в два гола в матче против львовских «Карлат»

23 февраля 2025, 19:39 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:49
276
1
ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат забил красивый гол в ворота Карпат
ФК Динамо. Владислав Ванат

23 февраля в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве принимает львовские «Карлаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч судья Николай Балакин из Киевской области.

На 75-й минуте Владислав Ванат забил красивый гол и удвоил перевес Динамо в матче против Карпат.

ГОЛ! 2:0. Владислав Ванат, 75 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Карпаты Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Tom Thomas's
Прекрасний гол, знімаю капелюха. Гол туру
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