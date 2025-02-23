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  4. ВИДЕО. Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:50
596
1

ВИДЕО. Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат

На 54-й минуте после штрафного хавбек успешно пробил в угол ворот

23 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:50
596
1
ВИДЕО. Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат
ФК Динамо. Николай Михайленко

23 февраля в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве принимает львовские «Карлаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч судья Николай Балакин из Киевской области.

На 54-й минуте Николай Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат. После исполнения штрафного хавбек успешно пробил по отскочившему мячу в угол ворот.

ГОЛ! 1:0. Николай Михайленко, 54 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Карпаты Николай Михайленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Для Динамо добре, що Михайленко так забив. Якби в тому епізоді призначили пенальті, то розмов би було...
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