Украина. Премьер лига23 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:50
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ВИДЕО. Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат
На 54-й минуте после штрафного хавбек успешно пробил в угол ворот
23 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:50
596
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23 февраля в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Динамо» на клубной арене в Киеве принимает львовские «Карлаты».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч судья Николай Балакин из Киевской области.
На 54-й минуте Николай Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат. После исполнения штрафного хавбек успешно пробил по отскочившему мячу в угол ворот.
ГОЛ! 1:0. Николай Михайленко, 54 мин
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