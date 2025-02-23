ВИДЕО. Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат

23 февраля в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве принимает львовские «Карлаты».

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Обслуживает матч судья Николай Балакин из Киевской области.

На 54-й минуте Николай Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат. После исполнения штрафного хавбек успешно пробил по отскочившему мячу в угол ворот.

ГОЛ! 1:0. Николай Михайленко, 54 мин