У неділю, 23 лютого, у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу зустрічаються мадридський «Реал» і «Жирона».

Гра пройде на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді.

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На 85-й минуте Килиан Мбаппе вывел Винисиуса один на один с голкипером «Жироны». Вини уверенно переиграл голкипера.

В первом тайме Лука Модрич пробил очень сильно по воротам «Жироны» и попал в девятку. Голкипер к такому удару не был готов.

ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся