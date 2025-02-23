Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся
Испания
23 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:37
266
0

ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся

Мадридский «Реал» побеждает «Жирону» 2:0

23 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:37
266
0
ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся
Getty Images/Global Images Ukraine

У неділю, 23 лютого, у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу зустрічаються мадридський «Реал» і «Жирона».

Гра пройде на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

На 85-й минуте Килиан Мбаппе вывел Винисиуса один на один с голкипером «Жироны». Вини уверенно переиграл голкипера.

В первом тайме Лука Модрич пробил очень сильно по воротам «Жироны» и попал в девятку. Голкипер к такому удару не был готов.

ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся

По теме:
Имел неплохой шанс. Известна оценка Цыганкова за матч с Реалом
С суперголом Модрича Реал разобрался с Жироной
ВИДЕО. Динамо удвоило перевес. Ванат забил красивый гол в ворота Карпат
Жирона Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Реал - Жирона Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Бокс | 23 февраля 2025, 00:32 39
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

Состоялся один из главных поединков большого шоу в Эр-Рияде

Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Бокс | 23 февраля 2025, 01:53 53
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют

В саудовском Эр-Рияде вечером 22 февраля состоялось большое шоу бокса

В интервале 4 минут. Батагов и Зубков сделали ассисты за Трабзонспор
Футбол | 23.02.2025, 18:59
В интервале 4 минут. Батагов и Зубков сделали ассисты за Трабзонспор
В интервале 4 минут. Батагов и Зубков сделали ассисты за Трабзонспор
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Бокс | 22.02.2025, 22:18
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Паркер перебил Баколе. Мартин пострадал быстро и эпично
Бокс | 23.02.2025, 12:50
Паркер перебил Баколе. Мартин пострадал быстро и эпично
Паркер перебил Баколе. Мартин пострадал быстро и эпично
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
22.02.2025, 20:11 2
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 80
Футбол
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
23.02.2025, 02:10 4
Бокс
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем