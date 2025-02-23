ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся
Мадридский «Реал» побеждает «Жирону» 2:0
У неділю, 23 лютого, у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу зустрічаються мадридський «Реал» і «Жирона».
Гра пройде на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді.
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На 85-й минуте Килиан Мбаппе вывел Винисиуса один на один с голкипером «Жироны». Вини уверенно переиграл голкипера.
В первом тайме Лука Модрич пробил очень сильно по воротам «Жироны» и попал в девятку. Голкипер к такому удару не был готов.
ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся
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