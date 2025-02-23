Лунин – в запасе, а Цыганков? Определены составы на матч Реал – Жирона
Команды сыграют в воскресенье, 23 февраля
В воскресенье, 23 февраля, мадридский «Реал» сыграет матч 25 тура чемпионата Испании, где соперником «сливочных» станет Жирона.
Карло Анчелотти и Мичел определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе, а вингер Жироны Виктор Цыганков – сыграет с первых минут.
В нынешнем сезоне Реал занимает третье место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 24 сыгранных матчей. Жирона идет на 11 строчке с 31 баллом после 24 матчей.
Матч «Реал» – «Жирона» состоится в воскресенье, 23 февраля. Стартовый свисток раздастся в 17:15 по киевскому времени.
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