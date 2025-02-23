В воскресенье, 23 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Заря».

Команды встречаются на стадионе «Ника» в городе Александрия.

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Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.

На 47-й минуте Дмитрий Мишнев воспользовался ошибкой защитников «Зари» и отдал пас на Александра Филиппова. Останьому надо было попасть по пустым воротам.

В первом тайме команды обменялись голами. Счет 2:1.

ВИДЕО. Филиппов в начале второго тайма вывел Александрию вперед