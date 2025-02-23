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  4. ВИДЕО. Филиппов в начале второго тайма вывел Александрию вперед
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 16:49 | Обновлено 23 февраля 2025, 17:53
318
0

ВИДЕО. Филиппов в начале второго тайма вывел Александрию вперед

Подопечные Руслана Ротаня быстро оправились после пропущенного гола

23 февраля 2025, 16:49 | Обновлено 23 февраля 2025, 17:53
318
0
ВИДЕО. Филиппов в начале второго тайма вывел Александрию вперед
ФК Александрия. Александр Филлипов

В воскресенье, 23 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Заря».

Команды встречаются на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.

На 47-й минуте Дмитрий Мишнев воспользовался ошибкой защитников «Зари» и отдал пас на Александра Филиппова. Останьому надо было попасть по пустым воротам.

В первом тайме команды обменялись голами. Счет 2:1.

ВИДЕО. Филиппов в начале второго тайма вывел Александрию вперед

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александр Филиппов видео голов и обзор Александрия - Заря Дмитрий Мишнев
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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