ВИДЕО. Филиппов в начале второго тайма вывел Александрию вперед
Подопечные Руслана Ротаня быстро оправились после пропущенного гола
В воскресенье, 23 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Заря».
Команды встречаются на стадионе «Ника» в городе Александрия.
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Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.
На 47-й минуте Дмитрий Мишнев воспользовался ошибкой защитников «Зари» и отдал пас на Александра Филиппова. Останьому надо было попасть по пустым воротам.
В первом тайме команды обменялись голами. Счет 2:1.
ВИДЕО. Филиппов в начале второго тайма вывел Александрию вперед
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