ВИДЕО. Александрия и Заря обменялись голами на исходе первого тайма

В воскресенье, 21 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Заря».

Команды встречаются на стадионе «Ника» в городе Александрия.

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Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.

На 43-й минуте Роман Вантух замкнул передачу от партнера. Удар Романа оказался настолько мощным, что голкипер «александрийцев» даже не среагировал.

Однако на 45+1 Александр Филиппов сразу же сравнял счет в матче.

ВИДЕО. Александрия и Заря обменялись голами под конец первого тайма