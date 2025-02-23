ВИДЕО. Александрия и Заря обменялись голами на исходе первого тайма
Команды встречаются в матче 18-го тура УПЛ.
В воскресенье, 21 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Заря».
Команды встречаются на стадионе «Ника» в городе Александрия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.
На 43-й минуте Роман Вантух замкнул передачу от партнера. Удар Романа оказался настолько мощным, что голкипер «александрийцев» даже не среагировал.
Однако на 45+1 Александр Филиппов сразу же сравнял счет в матче.
ВИДЕО. Александрия и Заря обменялись голами под конец первого тайма
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