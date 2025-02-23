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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:43
231
0

ВИДЕО. Александрия и Заря обменялись голами на исходе первого тайма

Команды встречаются в матче 18-го тура УПЛ.

23 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:43
231
0
ВИДЕО. Александрия и Заря обменялись голами на исходе первого тайма
ФК Александрия. Александр Филлипов

В воскресенье, 21 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Заря».

Команды встречаются на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.

На 43-й минуте Роман Вантух замкнул передачу от партнера. Удар Романа оказался настолько мощным, что голкипер «александрийцев» даже не среагировал.

Однако на 45+1 Александр Филиппов сразу же сравнял счет в матче.

ВИДЕО. Александрия и Заря обменялись голами под конец первого тайма

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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