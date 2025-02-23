Два игрока киевского Динамо сменили игровые номера

21-летний защитник киевского «Динамо» Максим Дячук выбрал 25-й номер для выступлений. Именно под этим номером он начинал свою карьеру. Ранее игрок выступал под 3-м номером.

28-летний защитник «Динамо» Александр Тымчик решил сменить свой 24-й номер на 18-й. По информации пресс-службы клуба, правый защитник ранее играл под этим номером на юношеском уровне.

Киевское «Динамо» сыграет против львовских «Карпат» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 23 февраля в 18:00 по киевскому времени.

Столичный клуб лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 43 очка. «Карпаты» занимают шестую позицию с 23 очками.