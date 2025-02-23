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  4. Два игрока киевского Динамо сменили игровые номера
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 16:15 |
1407
4

Два игрока киевского Динамо сменили игровые номера

Дячук и Тымчик уже когда-то под ними играли

23 февраля 2025, 16:15 |
1407
4
Два игрока киевского Динамо сменили игровые номера
ФК Динамо Київ. Александр Тымчик

21-летний защитник киевского «Динамо» Максим Дячук выбрал 25-й номер для выступлений. Именно под этим номером он начинал свою карьеру. Ранее игрок выступал под 3-м номером.

28-летний защитник «Динамо» Александр Тымчик решил сменить свой 24-й номер на 18-й. По информации пресс-службы клуба, правый защитник ранее играл под этим номером на юношеском уровне.

Киевское «Динамо» сыграет против львовских «Карпат» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 23 февраля в 18:00 по киевскому времени.

Столичный клуб лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 43 очка. «Карпаты» занимают шестую позицию с 23 очками.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Дячук Александр Тымчик игровой номер Динамо Киев
Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Iigor6583
Це суперновина.🤣
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-2
GloryUkraine
Як казала Сара Абрамівна:" Коли в борделі справи були кепські, то не меблі переставляли, а бл...й міняли".
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-2
Stan S.
Футболисты народ суеверный. Как бабушки.
Ответить
-3
Diesel
треба було перед ЛЕ номера міняти)))
Хлопці, то справа не в тому...
Ответить
-3
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