Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крупский – в основе. Определены стартовые составы на матч Оболонь – Ворскла
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 12:16 |
437
0

Крупский – в основе. Определены стартовые составы на матч Оболонь – Ворскла

Команды сыграют в воскресение, 23 февраля

23 февраля 2025, 12:16 |
437
0
Крупский – в основе. Определены стартовые составы на матч Оболонь – Ворскла
ФК Ворскла. Оболонь – Ворскла

Киевская «Оболонь» дома сыграет против полтавской «Ворсклы» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч состоится на «Оболони-Арене» в Киеве.

Сергей Шищенко и Юрий Максимов признались со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Каждый из наставников выпустил со стартовых минут по несколько новичков.

В нынешнем сезоне Оболонь занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. Ворскла находится на 12 строчке чемпионата с 16 баллами после 17 игр.

Матч «Оболонь» – «Ворскла» запланирован на воскресенье, 23 февраля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13.00 по киевскому времени.

По теме:
МАХАНЬКОВ: «Такие моменты бывают, мы их вместе переживем»
Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ТАНКОВСКИЙ: «Не могу сказать, что игроки Руха были заболевшие»
стартовые составы Оболонь Киев Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Максимов Сергей Шищенко Оболонь - Ворскла
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег
Футбол | 23 февраля 2025, 09:20 7
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег

24 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23 февраля 2025, 13:30 0
Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Неужели команде Ротаня удастся остаться в чемпионской гонке?

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Футбол | 23.02.2025, 06:47
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Футбол | 22.02.2025, 17:49
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Бокс | 23.02.2025, 02:10
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 10
Бокс
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 10
Бокс
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 38
Бокс
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 26
Футбол
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
23.02.2025, 07:01 2
Бокс
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
21.02.2025, 14:23 3
Футбол
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем