Крупский – в основе. Определены стартовые составы на матч Оболонь – Ворскла

Киевская «Оболонь» дома сыграет против полтавской «Ворсклы» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч состоится на «Оболони-Арене» в Киеве.

Сергей Шищенко и Юрий Максимов признались со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Каждый из наставников выпустил со стартовых минут по несколько новичков.

В нынешнем сезоне Оболонь занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. Ворскла находится на 12 строчке чемпионата с 16 баллами после 17 игр.

Матч «Оболонь» – «Ворскла» запланирован на воскресенье, 23 февраля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13.00 по киевскому времени.