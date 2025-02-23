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  4. ТАНКОВСКИЙ: «Не могу сказать, что игроки Руха были заболевшие»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 11:56 |
78
0

ТАНКОВСКИЙ: «Не могу сказать, что игроки Руха были заболевшие»

Полузащитник ЛНЗ заявил, что доволен дебютным голом за «фиолетовых»

23 февраля 2025, 11:56 |
78
0
ТАНКОВСКИЙ: «Не могу сказать, что игроки Руха были заболевшие»
ФК ЛНЗ. Вячеслав Танковский

Полузащитник черкасского ЛНЗ Вячеслав Танковский поделился эмоциями от победы над «Рухом» в 18 туре Украинской Премьер-лиги (3:0). Футболист заявил, что не чувствовалось, что у львовской команды эпидемия гриппа.

– Поздравляю с дебютным голом за ЛНЗ, поздравляю с победой. Ваша стремительная контратака, пас от Яшари, и дальше, как можете рассказать нам об этих событиях, как произошел этот гол.

– Мы были на стандарте, получилась у нас очень быстрая контратака. Побежали в свои зоны то, что от нас и требовали. Яшари отдал отличную передачу и я смог забить.

– Довольны ли в целом своим дебютом?

– Да, почему нет. Я полгода дома просидел, хотел куда-то уйти за границу, но не получилось. Очень хотелось уже поиграть в футбол и ЛНЗ меня пригласил. Я очень счастлив быть снова здесь.

– Если говорить именно об игре. Все знают об эпидемиологической ситуации, которая была у «Руха», и все где-то, возможно, рассчитывали, что физическое состояние их будет не таким хорошим. Вы это почувствовали или нет?

– Нет, этого не было видно. Вы сами видели, что второй тайм «Рух» бежал, были они сильно готовы. Я не могу сказать, что они были какие-то заболевшие. Было сложно, – сказал Танковский.

Ранее эмоциями после игры против «Руха» поделился главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук.

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Вячеслав Танковский ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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