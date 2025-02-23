ФОТО. Эрлинг Холанд порадовал себя новой роскошью. Купил «почти болид»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порадовал себя новой дорогой «игрушкой».

Недавно он приобрел роскошный Porsche, а теперь – уникальную модель от Aston Martin.

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Этот автомобиль является специальной версией безопасного авто Формулы-1, которое обычно можно увидеть на трассе British Racing Green.

Ориентировочная цена модели «Aston Martin DBX 707» – 350 тысяч фунтов.

Многие болельщики связывают эту покупку с новым контрактом Эрлинга с «Манчестер Сити», который был продлен до 2034 года на существенно улучшенных условиях.