ДЕВУШКА ДНЯ. Новая любовь Винисиуса Тобиаса. Сандра Гутьеррес

Новая девушка защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, Сандра Гутьеррес, поделилась новыми фото с Madrid Fashion Week.

Спутница футболиста поразила присутствующих своим безупречным чувством стиля, подтвердив, что рядом с Винисиусом – не только красавица, но и настоящая икона моды.

Пара официально объявила об отношениях в январе 2025-го.

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Испанская модель и инфлюенсерка уже собрала на своей странице в Instagram почти 50 тысяч фолловеров.

Винисиус познакомился с Сандрой, будучи футболистом «Реала», где бразилец побывал в аренде.

Сейчас пара поддерживает отношения на расстоянии, как только у футболиста появляется пару выходных – он сразу же летит в Мадрид, где проживает его возлюбленная.