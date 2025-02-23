ДЕВУШКА ДНЯ. Новая любовь Винисиуса Тобиаса. Сандра Гутьеррес
Роскошная девушка
Новая девушка защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, Сандра Гутьеррес, поделилась новыми фото с Madrid Fashion Week.
Спутница футболиста поразила присутствующих своим безупречным чувством стиля, подтвердив, что рядом с Винисиусом – не только красавица, но и настоящая икона моды.
Пара официально объявила об отношениях в январе 2025-го.
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Испанская модель и инфлюенсерка уже собрала на своей странице в Instagram почти 50 тысяч фолловеров.
Винисиус познакомился с Сандрой, будучи футболистом «Реала», где бразилец побывал в аренде.
Сейчас пара поддерживает отношения на расстоянии, как только у футболиста появляется пару выходных – он сразу же летит в Мадрид, где проживает его возлюбленная.
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