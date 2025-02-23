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23 февраля 2025, 01:54 |
386
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Новая любовь Винисиуса Тобиаса. Сандра Гутьеррес

Роскошная девушка

23 февраля 2025, 01:54 |
386
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая любовь Винисиуса Тобиаса. Сандра Гутьеррес
Instagram. Сандра Гутьеррес

Новая девушка защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, Сандра Гутьеррес, поделилась новыми фото с Madrid Fashion Week.

Спутница футболиста поразила присутствующих своим безупречным чувством стиля, подтвердив, что рядом с Винисиусом – не только красавица, но и настоящая икона моды.

Пара официально объявила об отношениях в январе 2025-го.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Испанская модель и инфлюенсерка уже собрала на своей странице в Instagram почти 50 тысяч фолловеров.

Винисиус познакомился с Сандрой, будучи футболистом «Реала», где бразилец побывал в аренде.

Сейчас пара поддерживает отношения на расстоянии, как только у футболиста появляется пару выходных – он сразу же летит в Мадрид, где проживает его возлюбленная.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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