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23 февраля 2025, 01:22 | Обновлено 23 февраля 2025, 01:24
114
1

ФОТО. Идеальные! Судаковы впечатлили красочным фотосетом. Лиза – топ

Отметили годовщину

23 февраля 2025, 01:22 | Обновлено 23 февраля 2025, 01:24
114
1
ФОТО. Идеальные! Судаковы впечатлили красочным фотосетом. Лиза – топ
Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков и его жена Елизавета Судакова опубликовали совместный пост в Instagram, поделившись одной из последних фотосессий.

Фотосет был приурочен годовщине свадьбы:

«Три года назад мы сказали друг другу «да»💍🤍.

Да – быть вместе в радости и испытаниях. Да – поддерживать друг друга в любых ситуациях. Да – строить совместные мечты и осуществлять их вместе.

Этот путь не всегда был легким, мы так много прошли вместе, но он всегда был наполнен любовью, теплом, улыбками и верой в друг друга ❤️🤞мы всегда были друг за друга, несмотря ни на что ✨ Так искренне и так сильно, несмотря на все ❤️», – муж и жена совместно создали этот текст.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фолловеры Георгия и Лизы наградили пару комплиментами:

«Красотища», «Не оторвать глаз», «Вы просто идеальны», «Ms & Mrs Sudakov» и так далее.

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фото lifestyle Георгий Судаков Елизавета Судакова Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
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DonetskCity_Love_Rybakinu
🎂Молодці! Міцна й зразкова ⚒️Шахтарська🧡🖤 родина! 😊 Не те що скандальні геррери з крістінками.
А Судаков особливо рідний, наш корінний земляк. Бажаємо його сім'ї вічного щастя❤️, а Шахтарю - незмінного чемпіонства🥇🇺🇦 й ще багатьох євротрофеїв! 🏆 😊
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