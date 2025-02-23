ФОТО. Идеальные! Судаковы впечатлили красочным фотосетом. Лиза – топ
Отметили годовщину
Футболист «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков и его жена Елизавета Судакова опубликовали совместный пост в Instagram, поделившись одной из последних фотосессий.
Фотосет был приурочен годовщине свадьбы:
«Три года назад мы сказали друг другу «да»💍🤍.
Да – быть вместе в радости и испытаниях. Да – поддерживать друг друга в любых ситуациях. Да – строить совместные мечты и осуществлять их вместе.
Этот путь не всегда был легким, мы так много прошли вместе, но он всегда был наполнен любовью, теплом, улыбками и верой в друг друга ❤️🤞мы всегда были друг за друга, несмотря ни на что ✨ Так искренне и так сильно, несмотря на все ❤️», – муж и жена совместно создали этот текст.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фолловеры Георгия и Лизы наградили пару комплиментами:
«Красотища», «Не оторвать глаз», «Вы просто идеальны», «Ms & Mrs Sudakov» и так далее.
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А Судаков особливо рідний, наш корінний земляк. Бажаємо його сім'ї вічного щастя❤️, а Шахтарю - незмінного чемпіонства🥇🇺🇦 й ще багатьох євротрофеїв! 🏆 😊