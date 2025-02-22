Англия22 февраля 2025, 16:26 |
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Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
«Борнмут» сыграет против «Вулверхэмптона»
22 февраля 2025, 16:26 |
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Борнмут сыграет домашний матч против Вулверхэмптона в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги.
Главный тренер «вишен» Андони Ираола определился со стартовым составом своей команды на предстоящий матч. Украинский защитник Илья Забарный начнет игру с первых минут.
В нынешнем сезоне Борнмут занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 43 зачетных пункта после 25 сыгранных матчей.
Матч Борнмут – Вулверхэмптон состоится в субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.
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