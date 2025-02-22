Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
Англия
22 февраля 2025, 16:26 |
535
0

Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ

«Борнмут» сыграет против «Вулверхэмптона»

22 февраля 2025, 16:26 |
535
0
Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Борнмут сыграет домашний матч против Вулверхэмптона в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги.

Главный тренер «вишен» Андони Ираола определился со стартовым составом своей команды на предстоящий матч. Украинский защитник Илья Забарный начнет игру с первых минут.

В нынешнем сезоне Борнмут занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 43 зачетных пункта после 25 сыгранных матчей.

Матч Борнмут – Вулверхэмптон состоится в субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Судья отменил пенальти на 90+6-й минуте матча Эвертон – Ман Юнайтед
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа
стартовые составы Вулверхэмптон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Бокс | 22 февраля 2025, 09:24 8
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый

Победитель сможет претендовать на Усика

Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Бокс | 21 февраля 2025, 20:37 0
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера

Александр и в дальнейшем хочет боя с Дюбуа

Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Футбол | 22.02.2025, 09:27
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22.02.2025, 16:55
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бокс | 22.02.2025, 02:45
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
22.02.2025, 06:45 5
Бокс
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
21.02.2025, 14:23 3
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем