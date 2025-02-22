Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ

Борнмут сыграет домашний матч против Вулверхэмптона в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги.

Главный тренер «вишен» Андони Ираола определился со стартовым составом своей команды на предстоящий матч. Украинский защитник Илья Забарный начнет игру с первых минут.

В нынешнем сезоне Борнмут занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 43 зачетных пункта после 25 сыгранных матчей.

Матч Борнмут – Вулверхэмптон состоится в субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.