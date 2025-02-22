Бущан сыграет? Терим определился со стартовым составом Аль-Шабаба
В субботу, 22 февраля, Аль-Шабаб сыграет против Аль-Таавона в чемпионате
Саудовский «Аль-Шабаб» проведет очередной матч в местном чемпионате, где в рамках матча 21 тура встретится ФК «Аль-Таавон».
Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим определился со стартовым составом своей команды на предстоящий поединок. Украинский голкипер Георгий Бущан начнет игру с первых минут.
В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.
Матч Аль-Таавон – Аль-Шабаб запланирован на субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 16:05 по киевскому времени.
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