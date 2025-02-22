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  4. Бущан сыграет? Терим определился со стартовым составом Аль-Шабаба
Саудовская Аравия
22 февраля 2025, 15:58 |
471
0

Бущан сыграет? Терим определился со стартовым составом Аль-Шабаба

В субботу, 22 февраля, Аль-Шабаб сыграет против Аль-Таавона в чемпионате

22 февраля 2025, 15:58 |
471
0
Бущан сыграет? Терим определился со стартовым составом Аль-Шабаба
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Саудовский «Аль-Шабаб» проведет очередной матч в местном чемпионате, где в рамках матча 21 тура встретится ФК «Аль-Таавон».

Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим определился со стартовым составом своей команды на предстоящий поединок. Украинский голкипер Георгий Бущан начнет игру с первых минут.

В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.

Матч Аль-Таавон – Аль-Шабаб запланирован на субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 16:05 по киевскому времени.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фатих Терим стартовые составы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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