Бущан сыграет? Терим определился со стартовым составом Аль-Шабаба

Саудовский «Аль-Шабаб» проведет очередной матч в местном чемпионате, где в рамках матча 21 тура встретится ФК «Аль-Таавон».

Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим определился со стартовым составом своей команды на предстоящий поединок. Украинский голкипер Георгий Бущан начнет игру с первых минут.

В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.

Матч Аль-Таавон – Аль-Шабаб запланирован на субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 16:05 по киевскому времени.