С дублем Пономаренко. Динамо U-19 обыграло Карпаты U-19

В субботу, 22 февраля, в матче 18-го тура юношеского чемпионата Украины «Динамо» на своем поле принимало «Карпаты». Для «Динамо» U-19 этот поединок стал вторым официальным в 2025 году. В матче Юношеской Лиги УЕФА подопечные Игоря Костюка сыграли вничью с «Аталантой» (3:3). Но уступили в серии пенальти.

Поединок динамовцы начали активнее и уже в дебюте встречи Матвей Пономаренко и Дмитрий Кремчанин в ходе одной атаки не смогли переиграть голкипера гостей. В дальнейшем на поле было много борьбы, обе команды уделяли много внимания контролю мяча, а вот с опасными моментами как-то не складывалось.

Ближе к середине тайма «бело-синие» активизировались. В частности, вратарь львовян снова продемонстрировал свое мастерство после мощного удара Коробова под перекладину из-за пределов штрафной. А на 37-й минуте счет наконец был открыт: Пономаренко удачно откликнулся на прострел Редушко и в касание замкнул с близкого расстояния – 1:0.

Уже через несколько минут «Динамо» удвоило счет. На этот раз Пономаренко, отобрав мяч в центре поля, продемонстрировал технику, пройдя на своем пути к воротам пятерых оппонентов и прокинул мяч мимо вратаря - 2:0.

Второй тайм начался с атак хозяев – в частности, хороший, но неточный удар нанес Саленко, а Редушко несильным ударом не слишком потревожил голкипера. В общем, после перерыва динамовцы отдали мяч оппонентам, ожидая их ошибок. Поэтому моментов в игре уже было мало. В частности, у хозяев можно вспомнить разве что удар через себя в исполнении Герича и неудачную попытку Саленко переиграть вратаря, а у ворот Суркиса гости отличились лишь одним неточным ударом головой Буренко с близкого расстояния.

В итоге, уверенная победа «Динамо» – 2:0. Подопечные Игоря Костюка удачно начинают вторую часть чемпионата и показали свою настройку побороться за чемпионство.

Чемпионат U-19, 18-й тур, 22 февраля

«Динамо» – «Карпаты» – 2:0

Голы: Пономаренко (37, 42).

«Динамо»: 71. Суркис – 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 26. Губенко – 6. Пеикришвили (23. Озимай, 46), 22. Осипенко (8. Билый, 44;. 25. Люсин, 71), 18. Саленко, 20. Редушко, 7. Кремчанин – 11. Пономаренко (21. Герич, 71).

«Карпаты»: 23. Фандист – 3. Кокодиняк, 2. Киричок, 8. Резник, 33. Чеберинчак, 19. Цимбалистый – 7. Кузык (14. Малыш, 61), 9. Лехив (20. Тлумак, 61), Абрамчук (21. Смаглий, 61), 10. Ивасий (56. Луис Яно, 75) – 77. Форсюк (99. Буренко, 67).

Предупреждения: Пономаренко (56), Саленко (86) – Кокодиняк (24), Чеберинчак (26), Абрамчук (41), Киричок (81).