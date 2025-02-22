ВИДЕО. Шикарная комбинация. Верес шокировал Кривбасс, удвоив преимущество

Криворожский «Кривбасс» играет против ровенского «Вереса» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на стадионе «Авангард» в Ровно.

Счет в матче открыли футболисты «волков». После досадной ошибки голкипера криворожской команды Владимира Маханькова гол забил Владислав Шарай, закатив мяч в пустые ворота.

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Уже к концу первой половины игры подопечные Шандрука удвоили преимущество. Николай Гайдучик отличился в воротах Владимира Маханькова после шикарной передачи Владислава Шарая.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 матчей. "Кривбасс" идет четвертым с 31 баллами после 16 игр.

ВИДЕО. Шикарное сочетание. Верес удвоил преимущество в матче против Кривбасса.