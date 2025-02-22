Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шикарная комбинация. Верес шокировал Кривбасс, удвоив преимущество
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 13:52 | Обновлено 22 февраля 2025, 13:53
680
0

ВИДЕО. Шикарная комбинация. Верес шокировал Кривбасс, удвоив преимущество

Николай Гайдучик удвоил приемущество своей команды

22 февраля 2025, 13:52 | Обновлено 22 февраля 2025, 13:53
680
0
ВИДЕО. Шикарная комбинация. Верес шокировал Кривбасс, удвоив преимущество
НК Верес. Николай Гайдучик

Криворожский «Кривбасс» играет против ровенского «Вереса» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на стадионе «Авангард» в Ровно.

Счет в матче открыли футболисты «волков». После досадной ошибки голкипера криворожской команды Владимира Маханькова гол забил Владислав Шарай, закатив мяч в пустые ворота.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже к концу первой половины игры подопечные Шандрука удвоили преимущество. Николай Гайдучик отличился в воротах Владимира Маханькова после шикарной передачи Владислава Шарая.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 матчей. "Кривбасс" идет четвертым с 31 баллами после 16 игр.

ВИДЕО. Шикарное сочетание. Верес удвоил преимущество в матче против Кривбасса.

По теме:
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Кривбасс – Верес – 0:3. Видео голов и обзор матча УПЛ
ВИДЕО. Харатин добил Кривбасс, забив первый гол за Верес
Николай Гайдучик Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Владимир Маханьков
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Бокс | 21 февраля 2025, 20:37 0
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера

Александр и в дальнейшем хочет боя с Дюбуа

ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа
Футбол | 22 февраля 2025, 14:28 0
ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа
ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа

Команды сыграют в субботу, 22 февраля

Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 21.02.2025, 15:19
Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ
Биатлон | 22.02.2025, 14:13
Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ
Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
Теннис | 21.02.2025, 17:40
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 3
Биатлон
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
20.02.2025, 18:46 10
Футбол
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
20.02.2025, 12:02 9
Футбол
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
21.02.2025, 06:23 2
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 13
Футбол
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
20.02.2025, 14:06 43
Теннис
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем