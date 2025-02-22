ВИДЕО. Дикий курьез. Верес открыл счет в матче против Кривбасса
Владислав Шарай открыл счет в матче против «Кривбасса»
Криворожский «Кривбасс» играет против ровенского «Вереса» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на стадионе «Авангард» в Ровно.
Счет в матче открыли футболисты «волков». После досадной ошибки голкипера криворожской команды Владимира Маханькова гол забил Владислав Шарай, закатив мяч в пустые ворота.
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В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 матчей."Кривбасс" идет четвертым с 31 баллами после 16 игр.
ВИДЕО. Владислав Шарай открыл счет после ошибки голкипера Кривбасса.
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