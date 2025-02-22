Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дикий курьез. Верес открыл счет в матче против Кривбасса
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 13:43 |
1064
1

ВИДЕО. Дикий курьез. Верес открыл счет в матче против Кривбасса

Владислав Шарай открыл счет в матче против «Кривбасса»

22 февраля 2025, 13:43 |
1064
1
ВИДЕО. Дикий курьез. Верес открыл счет в матче против Кривбасса
НК Верес. Владислав Шарай

Криворожский «Кривбасс» играет против ровенского «Вереса» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на стадионе «Авангард» в Ровно.

Счет в матче открыли футболисты «волков». После досадной ошибки голкипера криворожской команды Владимира Маханькова гол забил Владислав Шарай, закатив мяч в пустые ворота.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 матчей."Кривбасс" идет четвертым с 31 баллами после 16 игр.

ВИДЕО. Владислав Шарай открыл счет после ошибки голкипера Кривбасса.

По теме:
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Кривбасс – Верес – 0:3. Видео голов и обзор матча УПЛ
КЕВИН: «В полной готовности возвращаемся в Украину»
Владимир Маханьков Владислав Шарай Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Футбол | 22 февраля 2025, 07:50 9
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?

Тибо выбрал лучших стражей ворот

Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Бокс | 22 февраля 2025, 09:24 8
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый

Победитель сможет претендовать на Усика

Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо
Футбол | 22.02.2025, 14:34
Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо
Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бокс | 22.02.2025, 02:45
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
Теннис | 21.02.2025, 17:40
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Юра,  гра типу Лебідь Рак та Щука.!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Эдди Хирн назвал пять лучших поединков в истории бокса. Есть два украинца
Эдди Хирн назвал пять лучших поединков в истории бокса. Есть два украинца
20.02.2025, 13:41
Бокс
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
22.02.2025, 06:45 4
Бокс
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем