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  4. Любенович высказался о кандидате в молодежную сборную Украины
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 13:48 |
195
0

Любенович высказался о кандидате в молодежную сборную Украины

Бывший главный тренер «Миная» отметил универсальность Киселя

22 февраля 2025, 13:48 |
195
0
Любенович высказался о кандидате в молодежную сборную Украины
ФК Черноморец. Ярослав Кисиль

Бывший главный тренер «Миная» Желько Любенович в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о защитнике одесского «Черноморца» Ярославе Кисиле.

– На каких позициях Кисиль обычно играл в «Минае»?

– Большой плюс для Ярослава заключается в том, что он может одинаково успешно играть на трех-четырех позициях, преимущественно в обороне. Кисиль хорошо играет обеими ногами, и не важно, на какое игровое место его поставите. Он сыграет именно так, как вы ему скажете. Из-за этого умения я его часто про себя называл «солдат». Солдату говорят, что нужно делать – и он это выполняет. Каждый тренер хотел бы, чтобы в его команде был такой футболист, как Ярослав. Рад, что поработал с ним в «Минае» в течение полугода и дал ему возможность прогрессировать в своей карьере.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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