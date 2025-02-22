Цуриков провел 250-й матч в украинской карьере

Матч с «Черноморцем» (1:2) стал 250-м в украинской карьере 32-летнего защитника ковалевцев Андрея Цурикова. 119 встреч он отыграл за «Александрию», по 40 – за «Колос» и запорожский «Металлург», 28 – за «Днепр-1», 15 – за «Говерлу» и 8 – за «Динамо». 232 раза Андрей выходил на поле в чемпионатах Украины, 13 – в Кубке Украины и 5 – в еврокубках.

На рубеж «250» Цуриков вышел через 14 лет 211 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2010 года в гостевом поединке «металлургов» с «Карпатами» в УПЛ (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ