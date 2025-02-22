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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 12:44 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:49
56
0

Цуриков провел 250-й матч в украинской карьере

На высшем уровне 32-летнтй защитник ковалевцев дебютировал 25 июля 2010 года

22 февраля 2025, 12:44 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:49
56
0
Цуриков провел 250-й матч в украинской карьере
ФК Колос. Андрей Цуриков

Матч с «Черноморцем» (1:2) стал 250-м в украинской карьере 32-летнего защитника ковалевцев Андрея Цурикова. 119 встреч он отыграл за «Александрию», по 40 – за «Колос» и запорожский «Металлург», 28 – за «Днепр-1», 15 – за «Говерлу» и 8 – за «Динамо». 232 раза Андрей выходил на поле в чемпионатах Украины, 13 – в Кубке Украины и 5 – в еврокубках.

На рубеж «250» Цуриков вышел через 14 лет 211 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2010 года в гостевом поединке «металлургов» с «Карпатами» в УПЛ (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Украинская Премьер-лига Андрей Цуриков Колос Ковалевка
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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