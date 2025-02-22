Черноморец забил 900-й мяч в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Кирилл Попов
В матче с «Колосом» (2:1) «Черноморец» забил 900-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором стал вышедший на замену 21-летний нападающий Кирилл Попов, который, к слову, открыл свой голевой счет в элитном дивизионе. 533 раза сине-черные поражали ворота соперников дома и 367 – в гостях. Чаще других вынимали мяч из сетки в поединках с одесситами голкиперы «Кривбасса» – 52 раза, запорожского «Металлурга» – 50 раз, «Карпат» – 47, «Зари», «Таврии» – по 46, «Динамо» – 45 и «Волыни» – 42.
Список лучших бомбардиров «Черноморца» возглавляют Тимерлан Гусейнов – 66 голов, Александр Косырин – 52 и Сергей Гусев – 24.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Черноморца в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
06.03.1992
|
Юрий САК
|
Карпаты (д)
|
27' (1:1)
|
2:2
|
100-й
|
28.11.1993
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Буковина (д)
|
88' (4:0)
|
4:0
|
200-й
|
17.09.1995
|
Андрей ГАШКИН
|
Таврия (д)
|
51' (3:1)
|
4:3
|
300-й
|
20.04.1998
|
Павел СКОРОПАД
|
Ворскла (д)
|
3' (1:0)
|
2:2
|
400-й
|
15.07.2004
|
Сергей СИМОНЕНКО
|
Кривбасс (д)
|
3' (1:0)
|
3:1
|
500-й
|
17.06.2007
|
Сергей ДАНИЛОВСКИЙ
|
Карпаты (г)
|
83' (1:0)
|
1:0
|
600-й
|
03.03.2012
|
Игорь ЧАЙКОВСКИЙ*
|
Ильичевец (д)
|
74' (1:0)
|
1:0
|
700-й
|
18.10.2015
|
Евгений СТАРИКОВ
|
Металлург З (д)
|
4' (2:0)
|
5:2
|
800-й
|
27.08.2021
|
Артур АВАГИМЯН
|
Александрия (д)
|
68' (1:0)
|
2:2
|
900-й
|
21.02.2025
|
Кирилл ПОПОВ
|
Колос (г)
|
87' (2:1)
|
2:1
* автогол.
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