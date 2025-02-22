В матче с «Колосом» (2:1) «Черноморец» забил 900-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором стал вышедший на замену 21-летний нападающий Кирилл Попов, который, к слову, открыл свой голевой счет в элитном дивизионе. 533 раза сине-черные поражали ворота соперников дома и 367 – в гостях. Чаще других вынимали мяч из сетки в поединках с одесситами голкиперы «Кривбасса» – 52 раза, запорожского «Металлурга» – 50 раз, «Карпат» – 47, «Зари», «Таврии» – по 46, «Динамо» – 45 и «Волыни» – 42.

Список лучших бомбардиров «Черноморца» возглавляют Тимерлан Гусейнов – 66 голов, Александр Косырин – 52 и Сергей Гусев – 24.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Черноморца в чемпионатах Украины

Гол Дата Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 06.03.1992 Юрий САК Карпаты (д) 27' (1:1) 2:2 100-й 28.11.1993 Тимерлан ГУСЕЙНОВ Буковина (д) 88' (4:0) 4:0 200-й 17.09.1995 Андрей ГАШКИН Таврия (д) 51' (3:1) 4:3 300-й 20.04.1998 Павел СКОРОПАД Ворскла (д) 3' (1:0) 2:2 400-й 15.07.2004 Сергей СИМОНЕНКО Кривбасс (д) 3' (1:0) 3:1 500-й 17.06.2007 Сергей ДАНИЛОВСКИЙ Карпаты (г) 83' (1:0) 1:0 600-й 03.03.2012 Игорь ЧАЙКОВСКИЙ* Ильичевец (д) 74' (1:0) 1:0 700-й 18.10.2015 Евгений СТАРИКОВ Металлург З (д) 4' (2:0) 5:2 800-й 27.08.2021 Артур АВАГИМЯН Александрия (д) 68' (1:0) 2:2 900-й 21.02.2025 Кирилл ПОПОВ Колос (г) 87' (2:1) 2:1

* автогол.