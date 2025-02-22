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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 12:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:40
62
0

Черноморец забил 900-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Кирилл Попов

22 февраля 2025, 12:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:40
62
0
Черноморец забил 900-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Черноморец. Кирилл Попов

В матче с «Колосом» (2:1) «Черноморец» забил 900-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором стал вышедший на замену 21-летний нападающий Кирилл Попов, который, к слову, открыл свой голевой счет в элитном дивизионе. 533 раза сине-черные поражали ворота соперников дома и 367 – в гостях. Чаще других вынимали мяч из сетки в поединках с одесситами голкиперы «Кривбасса» – 52 раза, запорожского «Металлурга» – 50 раз, «Карпат» – 47, «Зари», «Таврии» – по 46, «Динамо» – 45 и «Волыни» – 42.

Список лучших бомбардиров «Черноморца» возглавляют Тимерлан Гусейнов – 66 голов, Александр Косырин – 52 и Сергей Гусев – 24.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Черноморца в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

06.03.1992

Юрий САК

Карпаты (д)

27' (1:1)

2:2

100-й

28.11.1993

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Буковина (д)

88' (4:0)

4:0

200-й

17.09.1995

Андрей ГАШКИН

Таврия (д)

51' (3:1)

4:3

300-й

20.04.1998

Павел СКОРОПАД

Ворскла (д)

3' (1:0)

2:2

400-й

15.07.2004

Сергей СИМОНЕНКО

Кривбасс (д)

3' (1:0)

3:1

500-й

17.06.2007

Сергей ДАНИЛОВСКИЙ

Карпаты (г)

83' (1:0)

1:0

600-й

03.03.2012

Игорь ЧАЙКОВСКИЙ*

Ильичевец (д)

74' (1:0)

1:0

700-й

18.10.2015

Евгений СТАРИКОВ

Металлург З (д)

4' (2:0)

5:2

800-й

27.08.2021

Артур АВАГИМЯН

Александрия (д)

68' (1:0)

2:2

900-й

21.02.2025

Кирилл ПОПОВ

Колос (г)

87' (2:1)

2:1

* автогол.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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