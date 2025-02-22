Буковина и Минай проводят спарринг. Стартовые составы

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. В субботу, 22 февраля, команда запланировала провести два контрольных поединка.

В первом матче «Буковина» встретится с «Минаем», который также выступает в Первой лиге. «Буковина» и «Минай» в прошлом году встречались между собой не только в матчах Первой лиги, но и в одном из спаррингов на закарпатском летнем собрании. В июльском контрольном матче команды сыграли вничью 1:1, а в официальных поединках чемпионата обменялись домашними победами. В Черновцах «Буковина» обыграла соперника со счетом 2:1, а в Минае сильнее были хозяева поля – 1:0.

Первую часть сезона «Буковина» закончила на восьмом месте. «Минай» в турнирной таблице занял 13 позицию.