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Украина. Первая лига
22 февраля 2025, 11:26 |
85
0

Буковина и Минай проводят спарринг. Стартовые составы

Команды первой лиги проводят контрольный матч

22 февраля 2025, 11:26 |
85
0
Буковина и Минай проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Буковина

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. В субботу, 22 февраля, команда запланировала провести два контрольных поединка.

В первом матче «Буковина» встретится с «Минаем», который также выступает в Первой лиге. «Буковина» и «Минай» в прошлом году встречались между собой не только в матчах Первой лиги, но и в одном из спаррингов на закарпатском летнем собрании. В июльском контрольном матче команды сыграли вничью 1:1, а в официальных поединках чемпионата обменялись домашними победами. В Черновцах «Буковина» обыграла соперника со счетом 2:1, а в Минае сильнее были хозяева поля – 1:0.

Первую часть сезона «Буковина» закончила на восьмом месте. «Минай» в турнирной таблице занял 13 позицию.

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Буковина Черновцы Минай учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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