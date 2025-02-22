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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 11:34 |
60
0

Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

22 февраля 2025, 11:34 |
60
0
Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес. Кривбасс – Верес

В субботу, 22 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Верес».

Номинально домашний матч подопечные Юрия Вернидуба проведут в Ровно на стадионе «Авангард»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Кривбасс – Верес
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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