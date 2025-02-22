Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 22 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Верес».

Номинально домашний матч подопечные Юрия Вернидуба проведут в Ровно на стадионе «Авангард»

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Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.