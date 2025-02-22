Украина. Премьер лига22 февраля 2025, 11:34 |
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Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
22 февраля 2025, 11:34 |
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В субботу, 22 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Верес».
Номинально домашний матч подопечные Юрия Вернидуба проведут в Ровно на стадионе «Авангард»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Кривбасс – ВересСмотреть трансляцию
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