Рух сыграет против ЛНЗ в ослабленном составе

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в «Рухе» поединок 18 тура львовян с ЛНЗ был под угрозой срыва, но УПЛ не дала согласие на его перенос.

Как стало известно Sport.ua сегодня хозяевам точно не поможет капитан команды Юрий Климчук, под вопросом участие Богдана Слюбика, Евгения Пастуха, Дениса Пидгурского, которые вчера тренировались по индивидуальной программе.

А поскольку подопечные Виталия Пономарева находятся в разной стадии готовности, то эта разбалансированность может негативно повлиять на игру львовян.

Календарный поединок «Рух» – ЛНЗ начнется 22 февраля на «Арене-Львов» в 18.00.

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