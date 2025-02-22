«За сборную и...» Украинский талант поведал, за какие клубы хотел бы играть

Украинский полузащитник нидерландского АЗ Богдан Будко в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, где мечтает играть и кто является его кумирами.

– Какая твоя главная цель в карьере? Где ты бы хотел играть и чего хочешь достичь?

– Главная цель – это играть за главную национальную команду страны и за мадридский Реал.

– Кто твой кумир в футболе? На кого равняешься?

– Кумиров у меня нет, но мне нравится Кевин Де Брюйне и Федерико Вальверде.