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Нидерланды
22 февраля 2025, 09:09 | Обновлено 22 февраля 2025, 09:10
556
0

«За сборную и...» Украинский талант поведал, за какие клубы хотел бы играть

Богдан Будко мечтает стать футболистом «Реала»

22 февраля 2025, 09:09 | Обновлено 22 февраля 2025, 09:10
556
0
«За сборную и...» Украинский талант поведал, за какие клубы хотел бы играть
АЗ. Богдан Будко

Украинский полузащитник нидерландского АЗ Богдан Будко в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, где мечтает играть и кто является его кумирами.

– Какая твоя главная цель в карьере? Где ты бы хотел играть и чего хочешь достичь?
– Главная цель – это играть за главную национальную команду страны и за мадридский Реал.

– Кто твой кумир в футболе? На кого равняешься?
– Кумиров у меня нет, но мне нравится Кевин Де Брюйне и Федерико Вальверде.

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Богдан Будко АЗ Алкмаар Реал Мадрид инсайд чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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