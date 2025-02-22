Нидерланды22 февраля 2025, 09:09 | Обновлено 22 февраля 2025, 09:10
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«За сборную и...» Украинский талант поведал, за какие клубы хотел бы играть
Богдан Будко мечтает стать футболистом «Реала»
22 февраля 2025, 09:09 | Обновлено 22 февраля 2025, 09:10
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Украинский полузащитник нидерландского АЗ Богдан Будко в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, где мечтает играть и кто является его кумирами.
– Какая твоя главная цель в карьере? Где ты бы хотел играть и чего хочешь достичь?
– Главная цель – это играть за главную национальную команду страны и за мадридский Реал.
– Кто твой кумир в футболе? На кого равняешься?
– Кумиров у меня нет, но мне нравится Кевин Де Брюйне и Федерико Вальверде.
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