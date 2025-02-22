Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от учебно-тренировочных сборов в Турции.

Футболисты «Шахтера» завершили тренировочный процесс в Турции. Донецкая команда закончила финишный этап учебно-тренировочных сборов.

В Белеке оранжево-черные под руководством Марино Пушича готовились к возобновлению сезона чемпионата Украины.

24 февраля в 18:00 в 18-м туре УПЛ «Шахтер» примет «Левый Берег». Игра состоится на «Арене Львов».

БОНДАРЬ: «Шахтер сделает все возможное, чтоб победить в чемпионате и Кубке»