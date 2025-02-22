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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 02:43 | Обновлено 22 февраля 2025, 03:10
24
0

БОНДАРЬ: «Шахтер сделает все возможное, чтоб победить в чемпионате и Кубке»

Защитник горняков поделился впечатлениями от сборов в Турции

22 февраля 2025, 02:43 | Обновлено 22 февраля 2025, 03:10
24
0
БОНДАРЬ: «Шахтер сделает все возможное, чтоб победить в чемпионате и Кубке»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от учебно-тренировочных сборов в Турции.

Футболисты «Шахтера» завершили тренировочный процесс в Турции. Донецкая команда закончила финишный этап учебно-тренировочных сборов.

В Белеке оранжево-черные под руководством Марино Пушича готовились к возобновлению сезона чемпионата Украины.

24 февраля в 18:00 в 18-м туре УПЛ «Шахтер» примет «Левый Берег». Игра состоится на «Арене Львов».

БОНДАРЬ: «Шахтер сделает все возможное, чтоб победить в чемпионате и Кубке»

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Валерий Бондарь учебно-тренировочные сборы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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