БОНДАРЬ: «Шахтер сделает все возможное, чтоб победить в чемпионате и Кубке»
Защитник горняков поделился впечатлениями от сборов в Турции
Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от учебно-тренировочных сборов в Турции.
Футболисты «Шахтера» завершили тренировочный процесс в Турции. Донецкая команда закончила финишный этап учебно-тренировочных сборов.
В Белеке оранжево-черные под руководством Марино Пушича готовились к возобновлению сезона чемпионата Украины.
24 февраля в 18:00 в 18-м туре УПЛ «Шахтер» примет «Левый Берег». Игра состоится на «Арене Львов».
БОНДАРЬ: «Шахтер сделает все возможное, чтоб победить в чемпионате и Кубке»
🎙 «Зробимо все можливе, щоб перемогти в чемпіонаті та Кубку України» 👊🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 21, 2025
🧡 Валерій Бондар підсумував зимові збори в Туреччині, розповів про роль капітанів у команді, а також звернувся до вболівальників.#Shakhtar pic.twitter.com/mkv6rKvQUM
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