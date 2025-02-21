Забивали только головой. Сборная Украины одержала победу в игре с Албанией

Сборная Украины начала новый розыгрыш Лиги Наций поединком против Албании, которая в сезоне 2023/2024 этого турнира больше всех пропустила среди других участников дивизона В (18 пропущенных). Что интересно, «орлы» заняли четвертое место в своем квартете и должны были вылететь в низший дивизион, однако смогли сохранить прописку в лиге В.

Начало матча активно начала наша сборная, создав первый опасный момент в дебюте игры: Андрухив сместилась с правого фланга и неожиданно пробила по воротам, но Реджепи была готова к этому замыслу. И вскоре у Апанащенко была убойная возможность забивать, но после ее удара/скидки кто-то из албанок вынес мяч из опасной зоны. Украинки пытались всеми способами найти ключи от обороны хозяев, но удачные действия игроков сборной Албании, и иногда положение вне игры не давали нашей сборной как можно скорее открыть счет.

Однако уже в первой трети игры удача улыбнулась сборной Украине: после подачи с углового, Шматко вторым темпом доставила мяч во вратарскую, где Овдийчук против которой в том моменте никто не играл, пробила без вариантов для Реджепи, и открыла счет в матче. Пропущенный гол, и к тому же вынужденная замена уже в первом тайме немного надломили игру хозяев поля, которые первый момент возле чужих ворот создали уже в компенсированное к первому тайма время: удар от Бериша получился несильным для Дарьи Келюшик. С минимальным преимуществом в один мяч Украина ушла на перерыв.

Второй тайм начался с доминации украинок. Прошла лишь одна минута второй половины игры, как Козлова первым касанием после появления на поле отправила мяч за шиворот Реджепи, тем самым удвоив преимущество нашей сборной. После этого игра успокоилась в плане опасных моментов, но проснулась в плане борьбы, где на обе сборные было зафиксировано 23 нарушения правил, а арбитр не стеснялся останавливать игру, и в некоторых моментах наказывать нарушительниц «горчичниками». Лишь после экватора второго тайма, у Украины вновь была прекрасная возможность увеличить счет, но чудо реакция Реджепи не позволила Гирин отметиться голом. Стоит отдать должное вратарю Албании, ведь если бы ни ее уверенная игра и сейвы, то хозяева снова могли бы подтвердить статус худшей обороны. Албания тоже начала просыпаться, и пару раз заставила украинок немного понервничать. Однако, если в первом моменте Красничи не попала в рамку после удара слета, то во втором инциденте после удара головой с острого угла заставила Келюшик демонстрировать свое мастерство.

Казалось, что Украина завершит поединок без лишних нервов, но последние минуты игры заставили думать об обратном: на последней добавленной минуте игры та же Красничи выполнила навес в нашу вратарскую, где Бериша ударом головой отыграла один мяч.

Но в итоге сборная Украины завоевала дебютные три очка в этом розыгрыше Лиги Наций, и теперь готовится к следующему туру, где им будет противостоять Хорватия. Албания, в свою очередь, сыграет против Чехии.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 4. 1-й тур.

Албания – Украина – 1:2

​ Голы: Бериша, 90+5 – Овдейчук, 30, Козлова, 47

Предупреждения: Хамоникай, 37, Зарка, 60, Хиля, 60 – Шматко, 16

Албания: Реджепи – Цуррай, Беголи (Зарка, 30), Хамоникай, Тукай, Бериша, Франья, Хиля, Доци, Трока (Куки, 78), Красничи

Украина: Келюшик – Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская, Овдийчук (Семкив, 75), Химич (Панцулая, 80), Петрик, Андрухив (Гирин, 62), Калинина (Козлова, 46), Кравчук (Глущенко, 62)

Арбитр: Франциска Вильдфойер (Германия)

Стадион: «Арена Комбетаре» (Тирана, Албания)

Удары (в створ): 8 (4) – 16 (11)

Угловые: 5 – 5

Оффсайды: 1 – 4.

Температура: 5°C