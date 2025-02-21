В пятницу, 21 февраля, был сыгран матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025 между «Колосом» и «Черноморцем».

Матч проходил на стадионе «Колос» в Ковалевке.

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«Черноморец» пропустил быстрый гол уже на 2-й минуте - отличился Николай Ковталюк. Однако подопечные Александра Бабича быстро оправились и уже на 10-й минуте сравняли счет.

На 87-й минуте Кирилл Попов отметился голом после диагональной передачи Магомеда Кратова.

ВИДЕО Как Кирилл Попов забил победный гол в ворота Колоса.