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  4. ВИДЕО. Как Кирилл Попов забил победный гол в ворота Колоса
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:20
439
0

ВИДЕО. Как Кирилл Попов забил победный гол в ворота Колоса

Команды продемонстрировали результативный футбол

21 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:20
439
0
ВИДЕО. Как Кирилл Попов забил победный гол в ворота Колоса
ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 21 февраля, был сыгран матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025 между «Колосом» и «Черноморцем».

Матч проходил на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Черноморец» пропустил быстрый гол уже на 2-й минуте - отличился Николай Ковталюк. Однако подопечные Александра Бабича быстро оправились и уже на 10-й минуте сравняли счет.

На 87-й минуте Кирилл Попов отметился голом после диагональной передачи Магомеда Кратова.

ВИДЕО Как Кирилл Попов забил победный гол в ворота Колоса.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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