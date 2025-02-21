Лига наций21 февраля 2025, 18:00 |
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Опубликован стартовый состав женской сборной Украины на матч Лиги наций
Матч первого тура Лиги наций состоится 21 февраля
21 февраля 2025, 18:00 |
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Женская сборная Украины начнет свой путь в Лиге наций 2025 по футболу среди женщин.
Матч 1-го тура Албания – Украина состоится 21 февраля на стадионе «Нико Дована» в албанском городе Дурресе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Наставник сборной Владимир Пятенко определился со стартовым составом на предстоящий поединок.
В Лиги наций 2025 сборная Украины выступает в группе 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.
ФОТО. Стартовый состав женской сборной Украины:
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