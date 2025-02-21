Опубликован стартовый состав женской сборной Украины на матч Лиги наций

Женская сборная Украины начнет свой путь в Лиге наций 2025 по футболу среди женщин.

Матч 1-го тура Албания – Украина состоится 21 февраля на стадионе «Нико Дована» в албанском городе Дурресе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Наставник сборной Владимир Пятенко определился со стартовым составом на предстоящий поединок.

В Лиги наций 2025 сборная Украины выступает в группе 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.

ФОТО. Стартовый состав женской сборной Украины: