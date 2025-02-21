Руслан ДЕДУХ: «Приятно будет проверить себя на фоне Шахтера»

В пятницу, 21 февраля, после паузы возобновился чемпионат УПЛ. В матче 18-го тура встретятся «Шахтер» и «Левый Берег». Поединок состоится во Львове 24 февраля.

Полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух рассказал об ожиданиях от первого официального матча в 2025 году и рассказал об учебно-тренировочных сборах, которые команда провела в Турции.

– Руслан, насколько продуктивным для вас были сборы в Турции?

– В первую очередь хочу поблагодарить руководство клуба, которое организовало для нас такие качественные сборы. Условиями все удовлетворены. Имели возможность играть и тренироваться на хороших полях с натуральным покрытием. Жаловаться точно не на что.

– Что для себя лично можете выделить из позитива?

– В первую очередь, были созданы все условия для того, чтобы качественно подготовиться к официальным матчам. С восстановлением тоже никаких проблем не было. Конечно, на сборах были сложные дни, но это привычный процесс. Понимаем, что должны выполнить большой объем работы, чтобы весной радовать болельщиков игрой и результатом.

– От какого спарринга получили наибольшее удовольствие и эмоции? Наверное, стоит все-таки отметить игру против «Шерифа»?

– По-моему, каждый спарринг можно занести себе в актив. Получили ряд полезной информации, поняли над чем, прежде всего, стоит работать. Действительно, последняя игра с «Шерифом» больше всего запомнилась, ведь в функциональном плане были уже достаточно качественно подготовлены. Важно было проверить свои силы на фоне такого именитого соперника.

– Насколько команда прибавила в атаке, если сравнивать с первой частью сезона? Чувствуете, что трансферы пошли на пользу этому аспекту?

– Оценивать трансферы пока не стоит, ведь все покажут матчи чемпионата. Безусловно, голы в каждом матче придавали уверенности команде. Надеемся, что и в официальных тоже будем регулярно забивать.

– Насколько в функциональном плане команда готова к первому официальному матчу в 2025 году?

– По-моему, мы готовы, но все покажут официальные матчи. Сейчас сложно объективно оценить свою готовность.

– Наверное, стартовать против «Шахтера» не слишком хорошо или нет для вас разницы?

– У УПЛ нет проходных соперников. Для нас нет разницы против кого играть. Необходимо в каждом матче проявлять свои лучшие качества и добиваться результата. Каждому футболисту будет приятно проверить себя на фоне «Шахтера».

– Игра пройдет на «Арене Львов». В этом плане для вас это создает дополнительные проблемы, ведь была возможность сыграть на домашней арене?

– Безусловно, хотелось сыграть на родной арене, но это не от нас зависело. Никаких проблем в этом не вижу.

– По вашему мнению, насколько «Левый Берег» сейчас способен дать бой «Шахтеру»? В первом круге сыграли довольно неплохо против «горняков»…

– Каждому сопернику непросто против «Шахтера». Сама игра продемонстрирует готовы ли мы дать бой «горнякам». Будем готовиться и стараться добиваться результата.

– Три игрока «Шахтера» зимой покинули команду. Насколько это облегчит задачу матча для вас?

– Считаю, что «Шахтер» зимой неплохо усилился. Донецкий клуб за значительные средства смог подписать квалифицированных футболистов. Легче нам точно не будет. Убежден, что болельщики получат удовольствие от игры. Сделаем все, чтобы дать отпор «горнякам». Поддерживайте «Левый Берег»! Всегда вместе!