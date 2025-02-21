Украина. Премьер лига21 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала вратаря, который 5.5 лет выступал за Верес
Вадим Ющишин присоединился к полтавскому коллективу
21 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:27
267
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25-летний голкипер Вадим Ющишин официально стал новым игроком полтавской «Ворсклы», выступающей в Украинской Премьер-лиге.
В социальной сети Instagram полтавский клуб сообщил, что Ющишин подписал контракт на полтора года.
Предыдущей командой Вадима был ровенский «Верес», в котором голкипер провел 5.5 лет. При этом вратарь за коллектив из Ровно отыграл всего восемь матчей. Покинул клуб Ющишин с согласия обеих сторон.
В турнирной таблице чемпионата Украины «Ворскла» занимает 12-е место, имея в активе 16 баллов.
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