ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала вратаря, который 5.5 лет выступал за Верес

25-летний голкипер Вадим Ющишин официально стал новым игроком полтавской «Ворсклы», выступающей в Украинской Премьер-лиге.

В социальной сети Instagram полтавский клуб сообщил, что Ющишин подписал контракт на полтора года.

Предыдущей командой Вадима был ровенский «Верес», в котором голкипер провел 5.5 лет. При этом вратарь за коллектив из Ровно отыграл всего восемь матчей. Покинул клуб Ющишин с согласия обеих сторон.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Ворскла» занимает 12-е место, имея в активе 16 баллов.