Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала вратаря, который 5.5 лет выступал за Верес
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:27
267
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала вратаря, который 5.5 лет выступал за Верес

Вадим Ющишин присоединился к полтавскому коллективу

21 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:27
267
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала вратаря, который 5.5 лет выступал за Верес
ФК Верес. Вадим Ющишин

25-летний голкипер Вадим Ющишин официально стал новым игроком полтавской «Ворсклы», выступающей в Украинской Премьер-лиге.

В социальной сети Instagram полтавский клуб сообщил, что Ющишин подписал контракт на полтора года.

Предыдущей командой Вадима был ровенский «Верес», в котором голкипер провел 5.5 лет. При этом вратарь за коллектив из Ровно отыграл всего восемь матчей. Покинул клуб Ющишин с согласия обеих сторон.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Ворскла» занимает 12-е место, имея в активе 16 баллов.

По теме:
Одесситы играют до конца. Черноморец дожал Колос в Ковалевке
Португальский журналист: «Бенфика может продать Трубина летом»
Не устраивает. Пеп Гвардиола готов попрощаться с полузащитником
трансферы чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Вадим Ющишин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 21 февраля 2025, 03:23 2
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

Вечером 22 февраля в Эр-Рияде пройдет поединок-реванш

Сельта – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21 февраля 2025, 17:33 0
Сельта – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 февраля в 22:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Бокс | 20.02.2025, 21:38
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А
Футбол | 21.02.2025, 10:42
Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А
Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Футбол | 21.02.2025, 07:48
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 2
Футбол
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 10
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 3
Бокс
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
19.02.2025, 22:19 2
Футбол
«Он не будет драться с Усиком». Джошуа хочет украсть у украинца мегафайт
«Он не будет драться с Усиком». Джошуа хочет украсть у украинца мегафайт
19.02.2025, 21:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем