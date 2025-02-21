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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 16:47 | Обновлено 21 февраля 2025, 16:58
734
1

«Я принял участие...» Экс-игрок Динамо – о шансах клуба на чемпионство

Максим Шацких рассказал о важности золотых медалей

21 февраля 2025, 16:47 | Обновлено 21 февраля 2025, 16:58
734
1
«Я принял участие...» Экс-игрок Динамо – о шансах клуба на чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Шацких

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких, ныне возглавляющий «Пахтакор» из Узбекистана, рассказал о важности победы украинского клуба в чемпионате:

– Победа в этом чемпионате, если она будет, принесет «Динамо» третью звезду над ромбом. Для вас как для динамовца, насколько оно важно? Для нынешних футболистов сильно важно?

– Как по мне, это очень важно. Ты пишешь историю. Так же, как мы здесь, в «Пахтакоре» заработали третью звезду, было две и заработали третью. Это история. Это означает, что работа, которая ведется, она ведется не зря. Футболисты добиваются на поле результатов как для клуба, так и для себя.

Конечно, это очень приятно. Я принял участие в истории, когда завоевывались звезды на этой футболке. А это огромная работа. Раньше говорили, что бегают 22 дурачка за этим круглым шариком и не понимают, что они там делают. Это колоссальная работа. И травмы, и все остальное. И каждый вписывает кусочек своего имени в эту историю, – сказал Шацких.

В текущем сезоне УПЛ «Динамо» набрало 43 балла и возглавляет турнирную таблицу. Ближайший преследователь – «Александрия» – отстает на 5 очков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Максим Шацких
Николай Титюк Источник: Динамомания
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Комментарии 1
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Burevestnik
автор чомусь змінив першу фразу в заголовку замітки і замітку оновив.
Було  "Бігають 22 дурники..." (такі є слова від Шацького),
тепер "Я взяв участь..."
- - - - -
мабуть тому і оцінка замітки така низька,
бо якщо відняти оцінку "5" по замовчуванні,
то виходить 2,5.
Чому сайт своїх оцінює відразу на "5"?
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