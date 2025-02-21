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  4. «Он должен...» Легенда Динамо посоветовал Бражко не переходить в АПЛ
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 16:37 |
888
1

«Он должен...» Легенда Динамо посоветовал Бражко не переходить в АПЛ

Максим Шацких поделился мнением о потенциальном трансфере в «Вулверхэмптон»

21 февраля 2025, 16:37 |
888
1
«Он должен...» Легенда Динамо посоветовал Бражко не переходить в АПЛ
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал потенциальный трансфер Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон», а также посоветовал полузащитнику оставаться в УПЛ:

«Что касается Бражко, то я не знаю, было ли предложение. Если было, то окей. Значит, кого-то просто не устроило. Я не думаю, что кто-то ему сильно сломает жизнь. Моя точка зрения, что он не окреп для топ-клуба. «Вулверхэмптон», да? Надо сначала здесь показать игру, в еврокубках, на хорошем уровне. Не во внутреннем чемпионате, а там.

У нас немного по-другому, если иностранца покупаем, он должен делать определенные вещи на поле, а там немного другой подход. Да, Бражко – молодой и перспективный. Ну, заплатят там за него 20 миллионов, окей. Не получится, так и не получится – отдадут куда-то в аренду. Сильно переживать никто не будет.

А у нас так не работает. Если мы берем футболиста за какие-то деньги, он должен приезжать и делать какие-то серьезные вещи. Поэтому думаю, что можно еще полгода-год уверенно встать на ноги. Чтобы прежде всего была стабильность. Люди из-за границы, скауты, они обращают внимание на стабильность в основном. Как он выступает на одном и том же уровне. Не так, что три матча играет, а два провалил, нет. Для них важна стабильность», – признался Шацких.

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Динамо Киев Вулверхэмптон Владимир Бражко Максим Шацких трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Динамомания
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Sergei2112
какие нафиг еврокубки?
максимум 2 раунд квалификации
кому интересно будет смотреть игру Динамо с условными  фарерами или той же мальтой с кипрами?
если мы сейчас по четыре от венгров отхватываем,то не факт, что мы тех сможем обыграть
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