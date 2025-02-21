«Он должен...» Легенда Динамо посоветовал Бражко не переходить в АПЛ

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал потенциальный трансфер Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон», а также посоветовал полузащитнику оставаться в УПЛ:

«Что касается Бражко, то я не знаю, было ли предложение. Если было, то окей. Значит, кого-то просто не устроило. Я не думаю, что кто-то ему сильно сломает жизнь. Моя точка зрения, что он не окреп для топ-клуба. «Вулверхэмптон», да? Надо сначала здесь показать игру, в еврокубках, на хорошем уровне. Не во внутреннем чемпионате, а там.

У нас немного по-другому, если иностранца покупаем, он должен делать определенные вещи на поле, а там немного другой подход. Да, Бражко – молодой и перспективный. Ну, заплатят там за него 20 миллионов, окей. Не получится, так и не получится – отдадут куда-то в аренду. Сильно переживать никто не будет.

А у нас так не работает. Если мы берем футболиста за какие-то деньги, он должен приезжать и делать какие-то серьезные вещи. Поэтому думаю, что можно еще полгода-год уверенно встать на ноги. Чтобы прежде всего была стабильность. Люди из-за границы, скауты, они обращают внимание на стабильность в основном. Как он выступает на одном и том же уровне. Не так, что три матча играет, а два провалил, нет. Для них важна стабильность», – признался Шацких.