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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 21 февраля 2025, 16:30
353
0

Три игрока Александрии не сыграют против Зари

У команды Руслана Ротаня есть потери на старте чемпионата

21 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 21 февраля 2025, 16:30
353
0
Три игрока Александрии не сыграют против Зари
ФК Александрия

Как стало известно Sport.ua, бразильский легионер Джевани, зимний новичок Антон Боль и Денис Шостак смогут помочь «Александрии» лишь после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных.

По имеющимся данным, после повреждений они готовятся по индивидуальной программе.

А вот Артур Козак, у которого было респираторное заболевание, уже вернулся в общую группу и не исключено, что попадет в заявку на календарный поединок 18-го тура с «Зарей», который состоится 23 февраля.

После возвращения с зарубежного сбора в Турции Симон Галоян и Юрий Матвеев продолжат подготовку во второлиговой «Александрии-2». Кстати, Матвеев, у которого контракт заканчивался 30 июня, сегодня пролонгировал соглашение с «горожанами» до 2027 года.

Сейчас «Александрия» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 38 очков.

Ранее известный эксперт объяснил, в каком случае «Динамо» может потерять чемпионство.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Заря инсайд Джевани Рейс Насименто Антон Боль Денис Шостак травма Александрия-2 продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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