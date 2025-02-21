ВИДЕО. На 10-й минуте Скиба сравнял счет в матче Колос – Черноморец

В пятницу, 21 февраля, начался матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Черноморец».

Команды встречаются на стадионе «Колос» в Ковалевке.

«Черноморец» пропустил быстрый гол уже на 2-й минуте - отличился Николай Ковталюк. Однако подопечные Александра Бабича быстро оправились и уже на 10-й минуте сравняли счет.

Денис Янаков нанес прямой удар со штрафного с острого угла. Голкипер справился с ударом, но отбил мяч прямо на Евгения Скибу, который переправил его в сетку.

ВИДЕО. На 10-й минуте Скиба сравнивает счет в матче Колос – Черноморец