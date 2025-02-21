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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 21 февраля 2025, 16:05
184
0

ВИДЕО. На 10-й минуте Скиба сравнял счет в матче Колос – Черноморец

Команды быстро обменялись голами

21 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 21 февраля 2025, 16:05
184
0
ВИДЕО. На 10-й минуте Скиба сравнял счет в матче Колос – Черноморец
ФК Чорноморець. Евгений Скиба

В пятницу, 21 февраля, начался матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Черноморец».

Команды встречаются на стадионе «Колос» в Ковалевке.

«Черноморец» пропустил быстрый гол уже на 2-й минуте - отличился Николай Ковталюк. Однако подопечные Александра Бабича быстро оправились и уже на 10-й минуте сравняли счет.

Денис Янаков нанес прямой удар со штрафного с острого угла. Голкипер справился с ударом, но отбил мяч прямо на Евгения Скибу, который переправил его в сетку.

ВИДЕО. На 10-й минуте Скиба сравнивает счет в матче Колос – Черноморец

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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