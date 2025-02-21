Неожиданно. Эксперт рассказал, кто проиграл от сделки Руха и Карпат

Известный украинский эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о соглашении между львовскими «Рухом» и «Карпатами».

– Недавняя новость об объединении львовских команд «Карпаты» и «Рух» с прекращением выступления подопечных Виталия Пономарева по окончании сезона в УПЛ длительное время была в центре дискуссий экспертов, болельщиков, но затем выяснилось, что до слияния дело не дойдет.

– Я не знаю, кто был инициатором вынесения темы объединения обоих львовских клуба на широкую общественность. Ведь проще было анонсировать подписание договора о сотрудничестве с обменом футболистами. В этой истории в незавидном положении оказался руководитель «зелено-белых» Владислав Лупашко, которому навязали ему игроков, которые не подходят под стиль нынешних «Карпат».