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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 16:47 |
481
0

Неожиданно. Эксперт рассказал, кто проиграл от сделки Руха и Карпат

Олег Федорчук не завидует Владиславу Лупашко

21 февраля 2025, 16:47 |
481
0
Неожиданно. Эксперт рассказал, кто проиграл от сделки Руха и Карпат
Олег Федорчук

Известный украинский эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о соглашении между львовскими «Рухом» и «Карпатами».

– Недавняя новость об объединении львовских команд «Карпаты» и «Рух» с прекращением выступления подопечных Виталия Пономарева по окончании сезона в УПЛ длительное время была в центре дискуссий экспертов, болельщиков, но затем выяснилось, что до слияния дело не дойдет.

– Я не знаю, кто был инициатором вынесения темы объединения обоих львовских клуба на широкую общественность. Ведь проще было анонсировать подписание договора о сотрудничестве с обменом футболистами. В этой истории в незавидном положении оказался руководитель «зелено-белых» Владислав Лупашко, которому навязали ему игроков, которые не подходят под стиль нынешних «Карпат».

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Олег Федорчук Владислав Лупашко Карпаты Львов Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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