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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 13:33 |
360
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Капитан Черноморца пропустит игру с Колосом

Одни – травмированы, другие – в процессе заявки

21 февраля 2025, 13:33 |
360
1
Капитан Черноморца пропустит игру с Колосом
ФК Черноморец

В стартовом матче весенней части чемпионата «Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса), который состоится сегодня в рамках 18-го тура УПЛ, состав «моряков» будет неполным.

Как стало известно Sport.ua, из-за проблем, связанных с полученными еще на турецких сборах повреждениями, не смогут сыграть капитан команды Богдан Бутко и Даниил Удод. Не будет участвовать в этом матче и новичок «Черноморца», панамский легионер Анель Райс, который остался в Одессе. А вот дебют еще одного новобранца «моряков», таджика Хусрава Тоирова, находится под вопросом. Все будет зависеть от того, насколько оперативно будет оформлена его заявка в УПЛ.

Зато впервые сыграть в форме «Черноморца» в официальном матче могут сразу семь новых футболистов – бразильский защитник Брайан Карлос Сантос де Соуза, полузащитники – азербайджанец Эмиль Мустафаев, грузин Георгий Робакидзе, украинцы Магомед Кратов, Богдан Панчишин, Игорь Когут и нападающий Денис Безбородько.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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CheMP
интересно,а вот таджика взяли в команду потому, что у него фамилия созвучна с одним из районов города?  Тоиров. жду игроков Большевикова, Пересыпского, британца ПАскотА и словака Ивана МолдОванка 
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