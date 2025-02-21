Капитан Черноморца пропустит игру с Колосом

В стартовом матче весенней части чемпионата «Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса), который состоится сегодня в рамках 18-го тура УПЛ, состав «моряков» будет неполным.

Как стало известно Sport.ua, из-за проблем, связанных с полученными еще на турецких сборах повреждениями, не смогут сыграть капитан команды Богдан Бутко и Даниил Удод. Не будет участвовать в этом матче и новичок «Черноморца», панамский легионер Анель Райс, который остался в Одессе. А вот дебют еще одного новобранца «моряков», таджика Хусрава Тоирова, находится под вопросом. Все будет зависеть от того, насколько оперативно будет оформлена его заявка в УПЛ.

Зато впервые сыграть в форме «Черноморца» в официальном матче могут сразу семь новых футболистов – бразильский защитник Брайан Карлос Сантос де Соуза, полузащитники – азербайджанец Эмиль Мустафаев, грузин Георгий Робакидзе, украинцы Магомед Кратов, Богдан Панчишин, Игорь Когут и нападающий Денис Безбородько.