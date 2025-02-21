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  4. Шемрок – Мольде – 0:1 (4:5 по пенальти). Большая драма. Видеообзор матча
Лига конференций
21 февраля 2025, 14:20 |
64
0

Шемрок – Мольде – 0:1 (4:5 по пенальти). Большая драма. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги конференций

21 февраля 2025, 14:20 |
64
0
Шемрок – Мольде – 0:1 (4:5 по пенальти). Большая драма. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сошлись ирландский «Шемрок» и норвежский «Мольде». Победу со счетом 1:0 одержали гости и прошли в следующий этап в серии пенальти.

Норвежская команда выиграла основное время, но на 90+3 минуте осталась в меньшинстве перед экстратаймами. «Шемрок» не сумел воспользоваться численным преимуществом и в итоге вылетел из турнира в серии послематчевых пенальти.

Лига конференций, 1/16 финала, 20 февраля

Шемрок – Мольде – 0:1 (1:1 по сумме матчей, 4:5 по пенальти)

Голы: Эйкрем, 10

Удаление: Амундсен, 90+3

Видеообзор матча:

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Шемрок Роверс Мольде Лига конференций видео голов и обзор удаление (красная карточка) серия пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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