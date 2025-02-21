Шемрок – Мольде – 0:1 (4:5 по пенальти). Большая драма. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги конференций
20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сошлись ирландский «Шемрок» и норвежский «Мольде». Победу со счетом 1:0 одержали гости и прошли в следующий этап в серии пенальти.
Норвежская команда выиграла основное время, но на 90+3 минуте осталась в меньшинстве перед экстратаймами. «Шемрок» не сумел воспользоваться численным преимуществом и в итоге вылетел из турнира в серии послематчевых пенальти.
Лига конференций, 1/16 финала, 20 февраля
Шемрок – Мольде – 0:1 (1:1 по сумме матчей, 4:5 по пенальти)
Голы: Эйкрем, 10
Удаление: Амундсен, 90+3
Видеообзор матча:
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