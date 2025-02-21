Григорий ЧУРИЛОВ: «В составе нашей команды нет равнодушных»

«Буковина» второй этап подготовки проводит на Закарпатье. 19 февраля команда провела сразу два спарринга. В первом из них подопечные Григория Чурилова обыграли «Полесье-2» (2:0), а во втором уступили запорожскому «Металлургу». Тренер «Буковины» прокомментировал игру своих футболистов в этих поединках.

– Состоялась восстановительная тренировка после двух спаррингов с «Полесьем-2» и запорожским «Металлургом». Каким будет ваш комментарий по поводу этих двух контрольных матчей уже, так сказать, не по горячим следам?

– На третьей неделе подготовительного периода мы не готовы играть по 90 минут. Никому и никогда не удастся обмануть ни физиологию, ни периодизацию, ни анатомию, поэтому мы сознательно стараемся развивать специальную, силовую и смешанную выносливость через игры. Конечно, в первом матче против «Полесья-2» футболисты были свежими, поэтому наша игра отличалась от той, которую мы продемонстрировали в следующем спарринге с «Металлургом». Житомирский клуб – один из наиболее стремительно прогрессирующих клубов Украины за последние годы. В «Полесье» ведется серьезная работа во всех сферах. В составе второй команды житомирян есть игроки, которые вызывались во всевозможные юношеские сборные Украины. Конечно, «Полесье-2» – очень молодая команда, в составе которой нет опытных исполнителей, как у нас. В этом матче мы полностью доминировали на поле, но очень настораживает игра в завершающей фазе атаки. Мы забили только два гола по такой игре – и это критически мало. Даже во время перерыва я говорил ребятам: «Билд-ап, контроль мяча, взаимодействия на флангах – это все очень хорошо, но если в штрафной площадке соперника у вас не будет проявляться инстинкт хищника, то все остальное не принесет нужного результата». Да, во втором тайме мы забили два мяча, но, повторюсь, этого недостаточно. Этот вопрос пока больше меня волнует. Спарринг с «Металлургом» уже был на фоне усталости футболистов, и качество этой игры было совсем другим. Это нормально, ведь мы еще не готовы играть 90 минут, как я уже говорил – физиологию обмануть невозможно.

– В обоих матчах некоторые футболисты действовали не на совсем привычных для себя позициях. Расскажите, на что направлены следующие шаги и эксперименты?

– Сборы на то и есть, чтобы искать разнообразные сочетания футболистов на поле, попытаться их использовать на тех или иных позициях. К примеру, Бойчук на позицию «девятки» не просто так попал. На тренировках он доказал, что в плане качества завершения атаки играет очень неплохо. И все эти качества Богдан перенес в игру. Что касается некоторых других исполнителей, то мы не могли рассчитывать на травмированного Яна Морговского. К счастью, сегодня он уже вернулся к работе в общей группе, но вчера еще не был готов. Мы предоставили возможность сыграть на позиции Морговского игроку из команды U-19 Алексею Орлову. Этот паренек имеет достаточно хороший потенциал: у него и бойцовские качества отличные, и скоростные качества. Молодые игроки, игравшие в спаррингах, точно не испортили картину на поле. И это не может не радовать.

– Если говорить в общей сложности о четырех днях закарпатского сбора, то насколько вы удовлетворены самоотдачей ваших подопечных, работоспособностью и готовностью тяжело работать во время этого этапа подготовки?

– Я уже неоднократно отмечал, что я такой человек, который всегда стремится к большему, прежде всего от себя требую большего. Перфекционизм – это неотъемлемая часть меня. Главное, что в составе нашей команды нет равнодушных. У них горят глаза, они нацелены на максимальный результат в работе как на футбольном поле, так и за его пределами. В Закарпатье мы приехали не в одинаковом физиологическом состоянии, ведь есть и больные игроки, и травмированные. Но те, кто тренировался с самого начала сборов, они, конечно, находятся в лучшем состоянии, а вот те игроки, которые по разным причинам вынуждены были пропустить тренировки, пока хуже готовы. В плане желания я очень доволен самоотдачей и работой своих подопечных на сборах, но в плане возможностей мы разбалансированы на данном этапе подготовки.