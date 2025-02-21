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21 февраля 2025, 14:03 |
382
2

Украинский любительский клуб планирует бороться за еврокубки в 2030 году

Соучредитель ФК «Мрия» Дмитрий Дубас рассказал о планах команды

21 февраля 2025, 14:03 |
382
2
Украинский любительский клуб планирует бороться за еврокубки в 2030 году
Instagram. ФК Мрия Гостомель

Соучредитель и владелец бренда ФК «Мрия» (Гостомель) Дмитрий Дубас рассказал о стратегии команды и объявил планы на ближайшие годы:

«Стратегия клуба четко расписана в нашей презентации. Это:

  • построение украинского клуба с профессиональной моделью управления, основанной на лучших примерах топовых лиг;
  • достижение неординарных спортивных результатов за счет внедрения наиболее инновационных подходов в селекции игроков, подготовке команды и ведении зрелищной результативной игры;
  • создание незабываемой атмосферы на стадионе и построение поддержки клуба с наибольшим охватом (местным, национальным и международным);
  • построение диверсифицированной маркетинговой платформы для достижения целей партнеров и спонсоров клуба;
  • создание ценности для инвесторов и владельцев клуба за счет постепенного развития на основе принципа самоокупаемости.

Мы расписали цели клуба на 10 лет: от старта в чемпионате Киевской области в 2024 году до Премьер-лиги в 2030 году и борьбы за еврокубки. От этапа создания, развертывания и продвижения – до роста и монетизации, мы расписали поиск спонсоров, подготовку и продажу футболистов, привлечение членов клуба вплоть до самых больших показателей в Украине», – рассказал Дубас.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига аматорский футбол
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Андрій Заліщук
2026 рік ФК Мрія оголосила про банкрутство...dissolved
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apepa
Дайте Наполеону таблетку и уложите спать...
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