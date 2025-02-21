«Середняк Ла Лиги». Милевский – о вылете Ман Сити от Реала

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поражение английского «Манчестер Сити» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3, 3:6 по сумме двух матчей):

«Что по «Реалу» сказать? Сам Гвардиола говорил, что шансов у него 1%. Плюс травмированные. С таким составом выходить против Мбаппе, Родриго и Винисиуса впереди, сзади Рюдигер выздоровел, блин... Пацаны конечно... «Сити» выглядел как середняк Ла Лиги.

Плюс у «Сити» в воскресенье игра с «Ливерпулем», здесь надо было на что-то ставить. Поэтому я думаю не играл Холанд. А «Реал»... Мощно, мощно конечно, что тут скажешь».