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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 11:49 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:50
890
0

Нещерет признался, как на него повлиял уход Бущана из Динамо

Голкипер рассказал о конкуренции в команде

21 февраля 2025, 11:49 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:50
890
0
Нещерет признался, как на него повлиял уход Бущана из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, как на него повлиял уход перебравшегося в Саудовскую Аравию Георгия Бущана.

«Как чувствую себя в статусе первого номера? Прекрасно! Что касается конкуренции, то я считаю, что это хорошо. Когда нет конкуренции, то идет деградация. Мечты и цели на сезон? Их много, но оставлю это в тайне», – сказал Руслан.

Первую игру во второй части Украинской Премьер-лиги «Динамо» проведет против львовских «Карпат». Матч запланирован на воскресенье, 23 февраля. Старт встречи в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Динамо близко к подписанию талантливого одноклубника Неймара.

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Руслан Нещерет Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Георгий Бущан
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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