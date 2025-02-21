Нещерет признался, как на него повлиял уход Бущана из Динамо

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, как на него повлиял уход перебравшегося в Саудовскую Аравию Георгия Бущана.

«Как чувствую себя в статусе первого номера? Прекрасно! Что касается конкуренции, то я считаю, что это хорошо. Когда нет конкуренции, то идет деградация. Мечты и цели на сезон? Их много, но оставлю это в тайне», – сказал Руслан.

Первую игру во второй части Украинской Премьер-лиги «Динамо» проведет против львовских «Карпат». Матч запланирован на воскресенье, 23 февраля. Старт встречи в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Динамо близко к подписанию талантливого одноклубника Неймара.