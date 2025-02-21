Олег ФЕДОРЧУК: «Хотелось бы, чтобы Поворознюк сместил фокус на футбол»

Известный украинский эксперт Олег Федорчук оценил, тренер какой из команд УПЛ может первым потерять работу:

«Это больше будет касаться команд, которые будут бороться за выживание. Дай Бог, чтобы у «Ворсклы» не закончились деньги и это не повлияло на клуб. Это вызывает у меня наибольшее беспокойство.

Хотелось бы, чтобы господин Поворознюк сместил фокус на футбол, как он это делает в других сферах деятельности, чтобы не потерять самобытный футбольный проект «Ингулец».

Единственное напоследок – «Полесье» проходит через перестройку в менеджменте. Логичным шагом выглядит увольнение тренера, если у Ашура не будет результата в первых играх, если новички не начнут делать разницу с первых минут. Своим выходом в публичное пространство он где-то начал стелить солому. Можно сравнить это с историей Кононова, когда «Карпаты» начали сыпаться и сделал крайними помощников и сам потерял работу».

Ранее Владимир Шаран оценил шансы киевского «Динамо» на победу в Украинской Премьер-лиге 2024/25.