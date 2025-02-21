Олег ФЕДОРЧУК: «Хотелось бы, чтобы Поворознюк сместил фокус на футбол»
Известный эксперт оценил, тренер которой из команд УПЛ может первым потерять работу
Известный украинский эксперт Олег Федорчук оценил, тренер какой из команд УПЛ может первым потерять работу:
«Это больше будет касаться команд, которые будут бороться за выживание. Дай Бог, чтобы у «Ворсклы» не закончились деньги и это не повлияло на клуб. Это вызывает у меня наибольшее беспокойство.
Хотелось бы, чтобы господин Поворознюк сместил фокус на футбол, как он это делает в других сферах деятельности, чтобы не потерять самобытный футбольный проект «Ингулец».
Единственное напоследок – «Полесье» проходит через перестройку в менеджменте. Логичным шагом выглядит увольнение тренера, если у Ашура не будет результата в первых играх, если новички не начнут делать разницу с первых минут. Своим выходом в публичное пространство он где-то начал стелить солому. Можно сравнить это с историей Кононова, когда «Карпаты» начали сыпаться и сделал крайними помощников и сам потерял работу».
Ранее Владимир Шаран оценил шансы киевского «Динамо» на победу в Украинской Премьер-лиге 2024/25.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победу в соревновании одержала французская команда
Бывший нападающий киевского «Динамо» не удивлен результатом