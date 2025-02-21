Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Хотелось бы, чтобы Поворознюк сместил фокус на футбол»
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 12:52 |
165
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Хотелось бы, чтобы Поворознюк сместил фокус на футбол»

Известный эксперт оценил, тренер которой из команд УПЛ может первым потерять работу

21 февраля 2025, 12:52 |
165
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Хотелось бы, чтобы Поворознюк сместил фокус на футбол»
Олег Федорчук

Известный украинский эксперт Олег Федорчук оценил, тренер какой из команд УПЛ может первым потерять работу:

«Это больше будет касаться команд, которые будут бороться за выживание. Дай Бог, чтобы у «Ворсклы» не закончились деньги и это не повлияло на клуб. Это вызывает у меня наибольшее беспокойство.

Хотелось бы, чтобы господин Поворознюк сместил фокус на футбол, как он это делает в других сферах деятельности, чтобы не потерять самобытный футбольный проект «Ингулец».

Единственное напоследок – «Полесье» проходит через перестройку в менеджменте. Логичным шагом выглядит увольнение тренера, если у Ашура не будет результата в первых играх, если новички не начнут делать разницу с первых минут. Своим выходом в публичное пространство он где-то начал стелить солому. Можно сравнить это с историей Кононова, когда «Карпаты» начали сыпаться и сделал крайними помощников и сам потерял работу».

Ранее Владимир Шаран оценил шансы киевского «Динамо» на победу в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

По теме:
Нещерет признался, как на него повлиял уход Бущана из Динамо
Известный тренер назвал проблему, которая может стоить Динамо чемпионства
САБО – о звезде Динамо: «Он не сыграет в ведущих лигах Европы»
Александр Поворознюк Олег Федорчук Ворскла Полтава Ингулец Полесье Житомир Имад Ашур отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Биатлон | 20 февраля 2025, 17:40 22
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ

Победу в соревновании одержала французская команда

«Середняк Ла Лиги». Милевский – о вылете Ман Сити от Реала
Футбол | 21 февраля 2025, 12:03 0
«Середняк Ла Лиги». Милевский – о вылете Ман Сити от Реала
«Середняк Ла Лиги». Милевский – о вылете Ман Сити от Реала

Бывший нападающий киевского «Динамо» не удивлен результатом

Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Футбол | 21.02.2025, 07:48
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А
Футбол | 21.02.2025, 10:42
Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А
Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Футбол | 21.02.2025, 08:58
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 78
Бокс
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
19.02.2025, 18:06 2
Футбол
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 2
Футбол
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 9
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
21.02.2025, 03:23 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем